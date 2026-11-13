Η εταιρεία αποδίδει το πρόβλημα σε διακομιστές που κατέστησαν «απροσδόκητα μη διαθέσιμοι» προκαλώντας υπερφόρτωση στο δίκτυο, ενώ οι προσπάθειες αποκατάστασης δεν αποδίδουν

Microsoft αντιμετωπίζει σοβαρή παγκόσμια διακοπή λειτουργίας, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες σε περιοχές όπως οι ΗΠΑ, η Ευρώπη, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία.

Οι υπηρεσίες όπως το Teams, το Outlook και η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot παρουσιάζουν προβλήματα συνδεσιμότητας για πολλές συνεχόμενες ώρες.

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Η διακοπή έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ ωρών, ενώ σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης Downdetector, οι αναφορές προβλημάτων με το Outlook κορυφώθηκαν παγκοσμίως σε σχεδόν 140.000 γύρω στις 18:00 GMT την Πέμπτη.

Η Microsoft αποδίδει τη διακοπή σε “elevated load” στην υποδομή της σε πολλές περιοχές.

The servers we returned to service can become unresponsive again once they receive traffic; we’re analyzing diagnostic data to determine what’s triggering the behavior. In parallel, we’re temporarily limiting which types of traffic can reach the affected infrastructure in some locations. Additionally, we’re rebuilding a subset of affected servers using a previous configuration to validate if this prevents them from becoming unresponsive. More info under EX1550543 and MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/pYdahqxDv3 if the admin center is not available to you. Διαφήμιση Διαφήμιση November 13, 2026

Αυτό σημαίνει ότι οι διακομιστές της – οι πανίσχυροι υπολογιστές που διαχειρίζονται εργασίες όπως εργαλεία εργασίας και άλλες εφαρμογές – δέχονται μεγαλύτερο όγκο εργασίας από αυτόν που μπορούν συνήθως να εξυπηρετήσουν.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το ζήτημα δεν οφείλεται σε αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά σε έναν αριθμό διακομιστών που έγιναν “«απροσδόκητα μη διαθέσιμοι»”, επιβαρύνοντας το υπόλοιπο δίκτυο.

Στη συνέχεια σημείωσε πως ένα βασικό μέρος των επηρεαζόμενων διακομιστών “να κατακλύζεται”, προκαλώντας τη διακοπή.

Αποκλείουν το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης

Microsoft αποκλείει το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης για τη μεγάλη διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε παγκοσμίως, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή Charles Lamanna.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η διακοπή δεν σχετίζεται με περιστατικό κυβερνοασφάλειας, αποκλείοντας κάθε σενάριο κακόβουλης ή επιθετικής ενέργειας.

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“Λυπούμαστε που οι σημερινές διακοπές ρεύματος προκάλεσαν προβλήματα στους πελάτες μας και εργαζόμαστε για την αντιμετώπιση του προβλήματος.“ ανέφερε ο Lamanna σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Microsoft says attempts to fix global outage not going "as expected" – follow live https://t.co/JekCrly4Za — BBC News (World) (@BBCWorld) November 13, 2026

Οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να συνδεθούν σε μια σειρά εφαρμογών του Microsoft 365.

Ιδιαίτερα, η υπηρεσία Exchange Online – που περιλαμβάνει την εφαρμογή email Outlook – έχει διακοπεί για πολλούς πελάτες.

First signs of life for Exchange Online. Traffic began climbing at 9:55 PM ET (02:55 UTC) after running ~89% below expected levels for more than nine hours. Still far from normal, but it’s moving. https://t.co/itVm7KiraQ — Doug Madory (also on Bluesky) (@DougMadory) November 13, 2026

Η Microsoft επισημαίνει ότι οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να δουν συγκεκριμένα αρχεία ή λεπτομέρειες στα ημερολόγιά τους, ενώ διακοπή έχει σημειωθεί και στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

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Η ανταλλαγή μηνυμάτων και οι διαδικτυακές συναντήσεις λειτουργούν κατά κύριο λόγο, με την εταιρεία να δηλώνει ότι εργάζεται εντατικά για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Εύρος και επιπτώσεις

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector, το πρόβλημα εντοπίστηκε για πρώτη φορά λίγο μετά τις 16:15 GMT της Πέμπτης και επεκτάθηκε σε 74 χώρες μέσα σε μία ώρα. Οι αναφορές για το Outlook έφτασαν στο αποκορύφωμά τους περίπου στις 18:00 GMT, καταγράφοντας σχεδόν 140.000 αναφορές, αριθμός 2.000 φορές μεγαλύτερος από το σύνηθες επίπεδο. Παράλληλα, η OpenAI και η Anthropic ανέφεραν προβλήματα στη σύνδεσή τους με τις υπηρεσίες της Microsoft.

Αν και η εταιρεία ανακοίνωσε ότι βλέπει «θετικά αποτελέσματα» στις προσπάθειες αποκατάστασης, οι τελευταίες ενημερώσεις αναφέρουν ότι οι αλλαγές που αποσκοπούν στη βελτίωση των υπηρεσιών «δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα».

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Η Microsoft προειδοποίησε νωρίτερα ότι οι υπηρεσίες που επανεκκινούν ενδέχεται να καταστούν ξανά μη ανταποκρίσιμες μόλις δεχθούν κίνηση.

Ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Troy Hunt προειδοποίησε για τις ευρύτερες συνέπειες του συμβάντος, τονίζοντας τη σημασία της Microsoft ως μέρος της «ραχοκοκαλιάς του διαδικτύου». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Microsoft είναι ένα τεράστιο μέρος της ραχοκοκαλιάς του διαδικτύου και μας υπενθυμίζει πόσο κρίσιμο είναι ακόμα το email. Δεν επηρεάζει μόνο την ικανότητα πολλών ανθρώπων να εργαστούν, αλλά και πράγματα όπως η δυνατότητα επικοινωνίας για ραντεβού, η αγορά πραγμάτων που απαιτούν επαλήθευση, η δημιουργία ή η πρόσβαση σε λογαριασμούς και υπηρεσίες».

Φιάσκο η αποκατάσταση της βλάβης

Η Microsoft, σε νεότερη ενημέρωση, σημειώνει πως οι αλλαγές που εφαρμόζει για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την αποκατάσταση της διακοπής “δεν πηγαίνουν όμως αναμενόταν”.

We’ve monitored the status of the changes applied to improve serviceability and confirmed they’re not taking as expected. We’re identifying alternate workstreams that can be applied to increase capacity in the face of sustained traffic management imbalances. More info under EX1550543 and MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/7pjJdrpwOr if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Δοκιμάζει εναλλακτικές μεθόδους για να επιτρέψει σε περισσότερους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες της, χωρίς να υπερφορτώσει τα συστήματα.

Είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι οι υπηρεσίες που επανεκκινούν μπορεί να γίνουν ξανά μη ανταποκρινόμενες μόλις δεχτούν κίνηση.

Περισσότεροι από 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τις εφαρμογές Microsoft 365 – ένα πακέτο συνδρομητικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει το Outlook και το Teams, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Πάνω από το 90% των εταιρειών του Fortune 500 αξιοποιούν το Copilot, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft.

Οι πλατφόρμες παρακολούθησης εκτιμούν ότι μεταξύ τριών και τεσσάρων εκατομμυρίων εταιρειών χρησιμοποιούν το Microsoft 365.

Η διακοπή αυτή ενδέχεται να έχει εκτεταμένες συνέπειες, όπως προειδοποιεί ο ειδικός κυβερνοασφάλειας Troy Hunt.

Ο Hunt, με έδρα την Αυστραλία, τονίζει ότι η διακοπή θα επηρεάσει όχι μόνο τους χρήστες της Microsoft.

Υπογραμμίζει τη σημασία του να διαθέτουν οι επιχειρήσεις σχέδια έκτακτης ανάγκης και εναλλακτικές λύσεις για τέτοιου είδους διακοπές.

«Καμπανάκι» κινδύνου για απάτες

Τράπεζες, πανεπιστήμια και άλλοι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο προειδοποιούν τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ψευδείς προσφορές “τεχνικής υποστήριξης”, καθώς επιτήδειοι εκμεταλλεύονται συχνά τέτοιου είδους διακοπές λειτουργίας.

Η ING Australia κάλεσε τους πελάτες της να “είναι σε εγρήγορση”. Όπως ανέφερε η τραπεζική ομάδα στην πλατφόρμα X, “να είστε επιφυλακτικοί με μηνύματα που λαμβάνετε απροσδόκητα – ιδιαίτερα εάν περιέχουν σύνδεσμο για λήψη εφαρμογής ή για επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης”.

Το Old Dominion University στην πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ ζήτησε από τους φοιτητές να προσέχουν για phishing emails και μηνύματα που ισχυρίζονται ότι προσφέρουν τεχνική υποστήριξη.

Στη Νέα Ζηλανδία, το Υπουργείο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Απασχόλησης προέτρεψε τις επιχειρήσεις να παραμείνουν σε εγρήγορση σχετικά με τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε: “Το προσωπικό θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο εγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας και να αποφεύγει τη διαμοίραση εμπιστευτικών ή πελατειακών στοιχείων μέσω προσωπικών λογαριασμών email ή μη εγκεκριμένων πλατφορμών για να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της εργασίας”.