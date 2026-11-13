Η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γυναικών στην εκπομπή του ΣΚΑΪ επικεντρώθηκε στην παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη και σε δηλώσεις για την αναξιοκρατία

Σε έντονο κλίμα διεξήχθη το πρωί της Παρασκευής (13/11) η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη, και της πολιτεύτριας του ΠΑΣΟΚ, Βάσιας Αναστασίου, με επίκεντρο την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα.

Η κριτική για την αναξιοκρατία

«Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, για όποιο κόμμα και αν αφορά, εν προκειμένω αφορά τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τελειώσει ο μπάρμπας στην Κορώνη, το επώνυμο, το προνόμιο. Να λειτουργήσει ο κόπος και η αξία. Βλέπουμε μια κουλτούρα αναξιοκρατίας, μια κουλτούρα διαφθοράς, η οποία εμένα με τρομάζει», δήλωσε αρχικά η κ. Αναστασίου σε εκπομπή του ΣΚΑΪ. Η κ. Βούλτεψη αντέδρασε ρωτώντας «Γιατί τρομάζεις, Βάσια μου; Επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά έγινε θεσμοθετημένη», με την κ. Αναστασίου να ανταπαντά ζητώντας να της υποδειχθεί υπουργός του ΠΑΣΟΚ που προέβη σε ψευδή μοριοδότηση τέκνου.

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Η ανταλλαγή επιχειρημάτων

Στη συνέχεια, η κ. Βούλτεψη υποστήριξε: «Το 1993, μόλις γυρίσατε στην εξουσία, κάνατε την απιστία περί την υπηρεσία πλημμέλημα και αθωώθηκαν όλοι. Δεν θέλω να συμψηφίζω». Παρεμβαίνοντας, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Πιτταράς ανέφερε πως τη Διαύγεια την καθιέρωσε ο Γιώργος Παπανδρέου, με την κ. Βούλτεψη να απαντά «για τον εαυτό του» και τον δημοσιογράφο να επισημαίνει ότι μέσω αυτής αποκαλύφθηκε η υπόθεση Τσαβδαρίδη.

Η κ. Αναστασίου διερωτήθηκε τι έπραξε η ΝΔ για την εσωτερική κάθαρση, ενώ η κ. Βούλτεψη αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου. Η συζήτηση συνεχίστηκε με την κ. Αναστασίου να δηλώνει: «Εγώ καταδικάζω την αναξιοκρατία και τη διαφθορά και αυτό συμβαίνει σήμερα», με την κ. Βούλτεψη να ανταπαντά «Κάτσε βρε Βάσια μου, τα είπες». Καταλήγοντας, η κ. Αναστασίου έκανε λόγο για «στρατιά αναξιοκρατίας και ψευτών», ενώ η κ. Βούλτεψη διερωτήθηκε αν έπρεπε να αναφέρει παραιτήσεις στελεχών επί ΠΑΣΟΚ.