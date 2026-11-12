ΠΑΣΟΚ για Τσαβδαρίδη: Να μην αφήσουμε ανοιχτά τα “παράθυρα” για τους επόμενους»

Με την ερώτησή του, ο κ. Παραστατίδης θέτει το ζήτημα των προϋποθέσεων χορήγησης αθλητικής μοριοδότησης και των θεσμικών κενών που, όπως επισημαίνει, ενδέχεται να επιτρέπουν την απόκτηση εκπαιδευτικών προνομίων χωρίς να διασφαλίζεται η πραγματική αθλητική συμμετοχή

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας, Στέφανος Παραστατίδης, κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ζητώντας την αναμόρφωση του συστήματος πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω αθλητικών διακρίσεων.

Η παρέμβασή του έρχεται μετά την παραίτηση του υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση, με αφορμή τις καταγγελίες για εικονική αθλητική συμμετοχή της κόρης του, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετη μοριοδότηση για την εισαγωγή της σε πανεπιστήμιο.

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Με την ερώτησή του, ο κ. Παραστατίδης θέτει το ζήτημα των προϋποθέσεων χορήγησης αθλητικής μοριοδότησης και των θεσμικών κενών που, όπως επισημαίνει, ενδέχεται να επιτρέπουν την απόκτηση εκπαιδευτικών προνομίων χωρίς να διασφαλίζεται η πραγματική αθλητική συμμετοχή.

Παράλληλα, ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε συνολική επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα: Αναμόρφωση του συστήματος μοριοδότησης διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Οι πρόσφατες καταγγελίες για εικονική συμμετοχή της κόρης του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, σε ομάδα χάντμπολ, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για εισαγωγή σε ΑΕΙ,, αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα πολιτικής και ηθικής τάξης για τον ίδιο αλλά και σοβαρά κενά αξιοπιστίας και διαφάνειας στο σχετικό νομικό πλαίσιο.

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Η αντιμετώπιση μιας μεμονωμένης υπόθεσης, ακόμα και μετά την αυτονόητη ανάληψη των πολιτικών ή άλλων ευθυνών, δεν αρκεί εφόσον παραμένουν τα θεσμικά κενά που επιτρέπουν την επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων. Πρόκειται για ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι σε όλους τους υποψηφίους, αλλά και εμπιστοσύνης στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Το υφιστάμενο πλαίσιο δεν φαίνεται να διασφαλίζει επαρκώς ούτε την ουσιαστική και αξιόπιστη πιστοποίηση των αθλητικών διακρίσεων και της πραγματικής συμμετοχής των μαθητών στις σχετικές διοργανώσεις ούτε αποτελεσματικούς ελέγχους για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και την εγκύκλιο Φ.152/121702/Α5/17-9-2026 του Υπουργείου Παιδείας, οι αθλητές που κατακτούν την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες λαμβάνουν προσαύξηση μορίων 10%, 8% και 7% αντίστοιχα για τα πανεπιστημιακά τμήματα εκτός ΤΕΦΑΑ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ. Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες. Οι δικαιούχοι διεκδικούν πρόσθετες θέσεις, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, με τους όρους που ορίζει ο νόμος.

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Η πρόσθετη αυτή μοριοδότηση προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα κατά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, ως αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών να συνδυάσουν τις σχολικές υποχρεώσεις με τις προπονήσεις και τους αγώνες. Απαιτούνται, ωστόσο, σαφείς προϋποθέσεις, πλήρης διαφάνεια και ουσιαστικοί έλεγχοι, ώστε να την αποκτούν μόνο όσοι πραγματικά τη δικαιούνται.

Στα ομαδικά αθλήματα, για παράδειγμα, ο νόμος απαιτεί συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Τι σημαίνει, όμως, στην πράξη «συμμετοχή»; Πώς διαπιστώνεται η πραγματική συμμετοχή στην ομάδα και στις αγωνιστικές της δραστηριότητες; Ποιος ελέγχει την ακρίβεια των σχετικών βεβαιώσεων;

Η πρόσφατη υπόθεση αναδεικνύει, μάλιστα, μια κρίσιμη διάσταση του προβλήματος: ακόμη και όταν τηρούνται τυπικά οι αγωνιστικοί κανονισμοί, παραμένει το ερώτημα αν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διασφαλίζουν ουσιαστικά ότι η πρόσθετη μοριοδότηση απονέμεται σε μαθητές με πραγματική αθλητική συμμετοχή. Η νομιμότητα της εγγραφής σε ένα σωματείο και η αναγραφή σε φύλλα αγώνων δεν απαντούν από μόνες τους στο ζήτημα της αξιοπιστίας και της δικαιοσύνης του συστήματος μοριοδότησης.

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Παρόμοια ζητήματα έχουν τεθεί και για τους σχολικούς αγώνες, με καταγγελίες για εικονικές εγγραφές μαθητών και χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Καθίσταται, επομένως, σαφής η ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του σχετικού πλαισίου, ώστε η Πολιτεία να διασφαλίσει ότι η πρόσθετη μοριοδότηση δεν μπορεί να αποκτηθεί μέσω εικονικών συμμετοχών ή άλλων καταχρηστικών πρακτικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Εξετάζει το Υπουργείο την συνολική αναμόρφωση του ισχύοντος πλαισίου για αναγνώρισης της πρόσθετης μοριοδότησης λόγω αθλητικών διακρίσεων και, αν ναι, ποιες αλλαγές εξετάζει και με ποιο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής;

Ειδικότερα, προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται και πιστοποιείται η συμμετοχή μαθητών-αθλητών σε ομαδικά αθλήματα, ώστε η τυπική αναγραφή σε φύλλα αγώνων να μην αρκεί, από μόνη της, για τη θεμελίωση δικαιώματος πρόσθετης μοριοδότησης, χωρίς επαρκή διασφάλιση της πραγματικής αθλητικής συμμετοχής;

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Προτίθεται να δημιουργήσει ενιαίο ψηφιακό σύστημα πιστοποίησης των αθλητικών διακρίσεων, ώστε να διασταυρώνονται τα στοιχεία των σωματείων, των αθλητικών ομοσπονδιών και των αρμόδιων υπηρεσιών και να ενισχυθεί ο έλεγχος της διαδικασίας;

Πόσοι υποψήφιοι εισήχθησαν στα ΑΕΙ με πρόσθετη μοριοδότηση λόγω αθλητικών διακρίσεων κατά τα τελευταία πέντε ακαδημαϊκά έτη, ανά έτος και κατηγορία διάκρισης;

Πόσοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο διάστημα, ανά έτος, πόσες αιτήσεις απορρίφθηκαν και πόσες πιστοποιήσεις ανακλήθηκαν;