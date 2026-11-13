Ο γερουσιαστής αναγνώρισε ότι οι Δημοκρατικοί χειρίστηκαν πολύ καλύτερα το ζήτημα της οικονομικής πίεσης που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί πολίτες

Σφοδρή επίθεση στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξαπέλυσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Λουιζιάνα, Τζον Κένεντι, με αφορμή την προσπάθεια του πρώτου να αποδώσει τις βαριές απώλειες του κόμματός τους στις ενδιάμεσες εκλογές στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.

Μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή The Arena του CNN, ο Κένεντι σχολίασε την ιστορική εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, με τους Δημοκρατικούς να ανακτούν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

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GOP Senator John Kennedy: "I don’t think the Vice President did himself any favors by sending out that tweet after the election. This loss was not because of Iran. That might have played a part, but I don’t think every statewide Republican in Texas lost their election because they think American foreign policy is too interventionist. Put down the crack pipe." — TheBlaze (@theblaze) November 12, 2026

Ο γερουσιαστής αναγνώρισε ότι οι Δημοκρατικοί χειρίστηκαν πολύ καλύτερα το ζήτημα της οικονομικής πίεσης που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί πολίτες.

«Πιστεύω ότι οι Δημοκρατικοί έκαναν πολύ καλύτερη δουλειά στο να αναγνωρίσουν την οικονομική δυσκολία που βιώνει ο αμερικανικός λαός», παραδέχθηκε.

«Η οικονομία ανήκει στον Τραμπ»

Αναφερόμενος στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να επιρρίψει στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, την ευθύνη για τον πληθωρισμό, ο Κένεντι υποστήριξε ότι ο σημερινός πρόεδρος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την πορεία της οικονομίας.

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«Η οικονομία ανήκει στον πρόεδρο Τραμπ. Μπορεί να μην έφερε ο ίδιος στον κόσμο αυτό το παιδί, αλλά πρέπει να το μεγαλώσει», είπε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μια μεταφορική έκφραση για να τονίσει ότι η οικονομική κατάσταση αποτελεί πλέον ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης.

Το καρφί για τον Βανς και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για την προεδρία

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος του CNN, Κέισι Χαντ, ρώτησε τον γερουσιαστή αν το εκλογικό αποτέλεσμα τον κάνει να εξετάζει πιο σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, δεδομένης και της πολιτικής αποδυνάμωσης του Βανς.

Ο Κένεντι απάντησε ότι προς το παρόν σχεδιάζει να διεκδικήσει την επανεκλογή του στη Γερουσία, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να αλλάξει γνώμη.

«Δεν ξέρω, Κέισι. Σκοπεύω να θέσω ξανά υποψηφιότητα για τη Γερουσία, αλλά τα πράγματα εδώ γίνονται όλο και πιο παράξενα», ανέφερε.

Αμέσως μετά, στράφηκε κατά του αντιπροέδρου, επικρίνοντας τη δημόσια τοποθέτησή του μετά τις εκλογές.

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«Δεν νομίζω ότι ο αντιπρόεδρος βοήθησε τον εαυτό του με εκείνο το email ή το tweet ή ό,τι ήταν αυτό που δημοσίευσε μετά τις εκλογές», είπε.

«Αυτή η ήττα δεν οφείλεται στο Ιράν. Μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά δεν πιστεύω ότι όλοι οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι σε πολιτειακό επίπεδο στο Τέξας έχασαν τις εκλογές τους – όλοι ανεξαιρέτως – επειδή οι ψηφοφόροι θεωρούν ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι υπερβολικά παρεμβατική. Δηλαδή, άσε κάτω την πίπα με το κρακ! Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι είχε υποστηρίξει ο Τζέι Ντι Βανς

Η επίθεση του Κένεντι αφορούσε μακροσκελή ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει ο Βανς το πρωί μετά την ημέρα των εκλογών.

Σε αυτήν, ο αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικανοί ηττήθηκαν επειδή οι ψηφοφόροι στράφηκαν εναντίον του πολέμου με το Ιράν.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ. Κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πώς προχωράμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό», έγραψε ο Βανς.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, με τον Κένεντι να απορρίπτει την προσπάθεια να αποδοθεί η εκλογική συντριβή σε έναν και μόνο παράγοντα και να υποστηρίζει ότι τα αίτια της ήττας είναι πολύ βαθύτερα.