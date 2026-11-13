Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει δυναμικά στο Χόλιγουντ μετά τις δικαστικές του περιπέτειες, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Σκρουτζ στη νέα ταινία Ebenezer

Ο αγαπημένος ηθοποιός Τζόνι Ντεπ εμφανίζεται ως Σκρουτζ στη νέα χριστουγεννιάτικη ταινία της Paramount, Ebenezer, πλάι στους Ίαν ΜακΚέλεν, Ρούπερτ Γκριντ και Ντέιζι Ρίντλεϊ.

Είναι η πρώτη του ταινία σε μεγάλο στούντιο μετά τις δικαστικές του μάχες με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ – και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πορεία της στα ταμεία.

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Η επιλογή του στην κλασική ιστορία εξιλέωσης του Καρόλου Ντίκενς προσθέτει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Τον Νοέμβριο του 2020, ο Ντεπ έχασε τη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση στην Αγγλία εναντίον της εφημερίδας Sun, με αποτέλεσμα η Warner Bros να τον απολύσει από τα Φανταστικά Ζώα.

Το 2022 κέρδισε τη δίκη στις ΗΠΑ κατά της Χερντ, ωστόσο οι λεπτομέρειες που βγήκαν στο φως για την τοξική τους σχέση και τη χρήση ουσιών έμοιαζαν να έχουν τελειώσει την καριέρα του, κάνοντάς τον να δηλώνει το 2023 πως ένιωθε να δέχεται μποϊκοτάζ από το Χόλιγουντ.

Σήμερα, το μάρκετινγκ του Ebenezer ποντάρει ανοιχτά στην «επιστροφή» του ηθοποιού, προκαλώντας έντονο διχασμό. Ενώ οι θαυμαστές του πανηγυρίζουν κάτω από το τρέιλερ, επικριτές της βιομηχανίας, όπως η συγγραφέας Μορίν Ράιαν, χαρακτηρίζουν τη διαφημιστική καμπάνια κακόγουστη, βλέποντάς την ως ένδειξη υποχώρησης του κινήματος #MeToo.

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Από την άλλη πλευρά, ο ειδικός δημοσίων σχέσεων Μαρκ Μπορκόφσκι επισημαίνει πως «το Χόλιγουντ συγχωρεί αν βλέπει χρήμα» και ο Ντεπ διατήρησε μια φανατική βάση θαυμαστών, ενώ το «ροκ εν ρολ» προφίλ του δεν επλήγη ανεπανόρθωτα – κάτι που του επέτρεψε να εργαστεί στην Ευρώπη και να παραμείνει πρόσωπο του οίκου Dior.

Αντίθετα, η Άμπερ Χερντ έχει εξαφανιστεί από τις κινηματογραφικές οθόνες μετά το Aquaman του 2023. Παράλληλα, η καθηγήτρια κινηματογράφου Κάρεν ΜακΝάλι τονίζει πως το βαρύ προσθετικό μακιγιάζ του Σκρουτζ λειτουργεί ως «μεταμφίεση», βοηθώντας το κοινό να εστιάσει στον χαρακτήρα και όχι στον άνθρωπο των δικαστικών αιθουσών, μέσα στο ζεστό, εορταστικό κλίμα μιας ταινίας λύτρωσης.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως το στοίχημα κερδίζεται. Σε δοκιμαστικές προβολές της Paramount, ο Ντεπ συγκέντρωσε την εντυπωσιακή βαθμολογία 86/100 (με τον μέσο όρο για πρωταγωνιστές να είναι 67), ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για εισπράξεις άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, έναντι προϋπολογισμού 38 εκατομμυρίων. Αν η ταινία πετύχει, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του στους Πειρατές της Καραϊβικής, ενώ τον Μάρτιο θα πρωταγωνιστήσει και στο υπερφυσικό θρίλερ Day Drinker δίπλα στην Πενέλοπε Κρουζ.

Το Ebenezer κυκλοφορεί στους κινηματογράφους των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 13 Νοεμβρίου.