Το «Californication» κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος

Το ερωτικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και την Κινέζα που φέρεται να συνδέεται με υπόθεση κατασκοπείας εξακολουθεί να απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού και διαδικτυακών memes.

Πολλά έχουν γραφτεί για τις φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ και τις λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής. Ωστόσο, μια απρόσμενη σύνδεση με την υπόθεση έχει τραβήξει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ένας στίχος από ένα διάσημο τραγούδι των Red Hot Chili Peppers, το οποίο κυκλοφόρησε το 1999.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο στίχος που συνδέθηκε με την υπόθεση Χουάνγκ

Πρόκειται για το τραγούδι «Californication», το οποίο, σύμφωνα με τον σχετικό διαδικτυακό συσχετισμό, περιλαμβάνει ήδη από τον πρώτο του στίχο μια αναφορά που μοιάζει να παραπέμπει στην υπόθεση.

«Psychic spies from China try to steal your mind’s elation», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού, δηλαδή «Ψυχικοί κατάσκοποι από την Κίνα προσπαθούν να κλέψουν την ευφορία του μυαλού σου».

Η αναφορά αυτή απέκτησε νέο ενδιαφέρον λόγω της υπόθεσης που αφορά τον επικεφαλής της Nvidia και της φερόμενης εμπλοκής μιας Κινέζας με κατασκοπευτική δράση. Έτσι, ένας στίχος που γράφτηκε πριν από 27 χρόνια επανήλθε στην επικαιρότητα, προκαλώντας σχόλια και χιουμοριστικές αναρτήσεις.

Γιατί το «Californication» θεωρείται προφητικό

Το «Californication» κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος. Οι στίχοι του ασκούν κριτική στη σκοτεινή πλευρά του Χόλιγουντ, την παγκοσμιοποίηση και την κυριαρχία της εικόνας στη σύγχρονη κοινωνία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Καταναλωτισμός, εμπορευματοποίηση, ματαιοδοξία και εμμονή με τη δημόσια εικόνα είναι ορισμένα από τα θέματα που πραγματεύεται το τραγούδι. Με την πάροδο των χρόνων, αρκετοί ακροατές έχουν χαρακτηρίσει τους στίχους του προφητικούς, καθώς θεωρούν ότι περιγράφουν φαινόμενα που εξακολουθούν να απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο.

Αυτή τη φορά, πάντως, ήταν ένας συγκεκριμένος στίχος για την Κίνα και τους «κατασκόπους» που έφερε το τραγούδι ξανά στο προσκήνιο, με αφορμή το σκάνδαλο γύρω από τον CEO της Nvidia.