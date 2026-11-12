Τραγωδία στο Μπρούκλιν: Αυξήθηκε στους οκτώ ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κτιρίου

Ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου στη Νέα Υόρκη ανέρχεται πλέον σε οχτώ, ενώ τουλάχιστον 19 τραυματίες έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της μητρόπολης Ζόραν Μαμντάνι.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

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17 τραυματίες από την κατάρρευση

Το κτίριο κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά σε εργοτάξιο, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Τέσσερις εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: 2 people killed and 19 injured, including 7 children, after a building collapsed in Brooklyn, New York, according to officials. https://t.co/JdN33GmWEC — Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026

Τον θάνατο των τριών επιπλέον θυμάτων επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), σύμφωνα με το Associated Press. Οι δύο πρώτοι θάνατοι είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες πυροσβέστες και αστυνομικοί συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να αναζητήσουν τυχόν επιζώντες.

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Οι διασώστες ανέσυραν ανθρώπους καλυμμένους με σκόνη μέσα από σωρούς διαλυμένων ξύλων και τούβλων, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι χαρακτήρισε την επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διασώστες.

Video shows people beginning to emerge from the rubble after a building collapsed in Flatbush, Brooklyn, on Wednesday afternoon. https://t.co/lOUYlgIz3S — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2026

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, εξήγησε ότι τα συντρίμμια είναι ασταθή και κάτω από την επιφάνειά τους υπάρχουν επικίνδυνα κενά, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση πιθανών εγκλωβισμένων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποτελούν αντικείμενο ειδικής εκπαίδευσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

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Έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο επίτροπος της δημοτικής υπηρεσίας κτιρίων της Νέας Υόρκης Άχμεντ Τιγκάνι ανέφερε ότι την ώρα του περιστατικού βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εκσκαφής σε γειτονικό οικόπεδο, όπου σχεδιαζόταν η ανέγερση νέου κτιρίου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι εργασίες συνδέονται με την κατάρρευση.

Το κτίριο ήταν μικτής χρήσης, καθώς στους επάνω ορόφους βρίσκονταν διαμερίσματα, ενώ στο ισόγειο στεγάζονταν επαγγελματικοί χώροι. Μεγάλο μέρος των συντριμμιών κατέληξε στο γειτονικό εργοτάξιο, όπου πραγματοποιούνταν οι εκσκαφές.

Το παρακείμενο κτίριο, το οποίο εφάπτεται με αυτό που κατέρρευσε, παρέμεινε όρθιο, αλλά υπέστη σοβαρές ζημιές. Τμήμα του εξωτερικού τοίχου αποκολλήθηκε, αφήνοντας εκτεθειμένους τους εσωτερικούς χώρους διαμερισμάτων.

Τέλος, σύμφωνα με τον Μαμντάνι, περίπου 250 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων και τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.