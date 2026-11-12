Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως για την υλοποίηση των σχεδίων του βασίζεται στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος, όπως είπε ο Τραμπ, θα λάτρευε να αναλάβει αυτή την αποστολή

Το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας κατά της Κούβας είναι κάτι που «θα το εξέταζα σίγουρα», δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο συντηρητικών απόψεων αμερικανικών δίκτυο Salem News Channel.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτήθηκε ευθέως αν θα ήταν σύμφωνος με τη χρήση «λίγης στρατιωτικής ισχύος» ή μιας περιορισμένης εκστρατείας για την επίτευξη των στόχων του στην Κούβα. Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση και ενδεικτική, έως και απειλητική προς την Αβάνα: «Θα το εξέταζα σίγουρα αυτό. Ναι».

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Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι για την υλοποίηση των σχεδίων του βασίζεται στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει κουβανικές ρίζες.

«Θέλω να τελειώνω με την Κούβα προτού φύγω και έχουμε έναν εξαιρετικά ταλαντούχο άνθρωπο για την Κούβα, τον Μάρκο», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πρόσθεσε πως «οι γονείς του κατάγονται από την Κούβα, όπως πιθανόν γνωρίζετε, και ο ίδιος θα λάτρευε να αναλάβει αυτή την αποστολή».

«Αποτυχημένο κράτος»

Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο νησιωτικό κράτος, ο Τραμπ χρησιμοποίησε εξαιρετικά σκληρή γλώσσα, απαξιώνοντας πλήρως το καθεστώς:

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά. Τα πηγαίνει εξαιρετικά άσχημα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα αποτυχημένο μέρος, ένα αποτυχημένο έθνος, όπως κι αν θέλετε να το αποκαλέσετε. Έχει αποτύχει».

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να παρέμβει για χάρη του κουβανικού λαού, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους Κουβανούς που κατέφυγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν έχοντας υποστεί «πολύ κακή μεταχείριση».

Δεν παρέλειψε μάλιστα να συνδέσει τη στάση του με την ισχυρή πολιτική στήριξη που απολαμβάνει από την κουβανική κοινότητα των ΗΠΑ, η οποία αποτελεί κρίσιμο εκλογικό σώμα. «Κέρδισα την ψήφο των Κουβανών με 94% στη Φλόριντα και πιστεύω ότι τώρα είμαι ακόμα πιο δημοφιλής από ό,τι ήμουν τότε», υπογράμμισε.