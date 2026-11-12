Ερρίκος Πετιλόν: Σκέφτομαι τη γυναίκα που με έμπλεξε και θυμώνω – Θα φτιάξω το μέλλον μου, θα ανοίξω χώρο ψυχικής υγείας

Ο Ερρίκος Πετιλόν απέδωσε την εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ σε μια γυναίκα, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για πρώην μοντέλο

Την εμπλοκή του στην υπόθεση του κυκλώματος αχυρανθρώπων, που συνδέεται με φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή ύψους 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, απέδωσε ο Ερρίκος Πετιλόν σε μια γυναίκα. Ο ίδιος δήλωσε πως «κάθε φορά που τη σκέφτομαι θυμώνω», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το πρόσωπο αυτό «δεν είναι το πρώην μοντέλο που ακούγεται».

«Όσοι ήμασταν κρατούμενοι ανησυχούσαμε. Οπότε μόλις αυτό ξεκαθάρισε και έφυγα από το δικαστήριο με τους περιοριστικούς όρους, να δίνω παρών και να μην ταξιδεύω, άρχισε η ανακούφιση για εμένα. Όταν άκουσα πως βγαίνω ελεύθερος, είπα “δόξα τω Θεώ!”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η στάση του απέναντι στις κατηγορίες

Εκφράζοντας οργή για τη γυναίκα που τον ενέπλεξε, ο κ. Πετιλόν τόνισε: «Είναι υπεύθυνη. Μόνο που τη σκέφτομαι θυμώνω. Έκλεινε τα κινητά της και δεν την έβρισκα. Επί 2,5 με 3 χρόνια προσπαθούσα να τη βρω. Και ξαφνικά έρχονται στο σπίτι μου εισαγγελέας και το ελληνικό FBI. Δεν είχα κανένα λόγο να κρυφτώ. Δεν ήξερα ότι πήγαινα για κρατούμενος». Παράλληλα, απέρριψε τις φήμες ότι η εν λόγω γυναίκα είναι γνωστό πρώην μοντέλο, ενώ παραδέχτηκε πως υπέπεσε στο σφάλμα να της παραχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία: «Εννοείται τη θεωρώ υπεύθυνη. Έκανα το λάθος και έδωσα τα στοιχεία μου σε αυτήν».

Αναφορικά με την ψυχική του υγεία, ο ίδιος αποκάλυψε τον σχεδιασμό του να δημιουργήσει έναν θεραπευτικό χώρο: «Σκέφτομαι να φτιάξω το δικό μου μέλλον. Δεν έχω καμία διάθεση να ξαναπαρανομήσω, έστω με τον ελάχιστο τρόπο. Δεν θέλω ποτέ ξανά να βρεθώ σε τέτοια θέση και το μόνο που προσπαθώ εδώ και 2 -3 χρόνια που είμαι καλά, σε ισορροπία από το διπολικό μου σύνδρομο, είναι να βοηθήσω κόσμο με τα 4 διπλώματα ψυχολογίας που έχω από το Yale, από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Θέλω να ανοίξω έναν συμβουλευτικό θεραπευτικό χώρο για την ψυχική υγεία. Αυτό εμένα θα μου κάνει καλό, και εγώ θα μπορώ να δώσω πολύ καλό γιατί την ξέρω πολύ καλά αυτή την επιστήμη και την κατάσταση».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον γιο του: «Εννοείται ότι επικοινώνησα μαζί του. Ανησύχησε ο άνθρωπος. Ένας υπέροχος γιος, άντρας της προκοπής, το καμάρι μου. Ο Ερρίκος σε άλλη ηλικία και σε βελτιωμένη εκδοχή».