Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά απαντήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά από τα συστήματα ανακύκλωσης δεν λειτουργούν

Σε νομικές ενέργειες προχωρά ο Δήμος Αθηναίων για την υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», τα οποία βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με ανάρτησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, γνωστοποιεί την αποστολή εξωδίκου στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση, καταγγέλλει τη στάση του Προεδρείου της ΚΕΔΕ και θέτει τέσσερα καίρια ερωτήματα προς την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς για το κόστος λειτουργίας και τη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.

«Η υπόθεση με τα περιβόητα «σπιτάκια ανακύκλωσης», που ακριβοπληρώθηκαν και βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

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Ως Δήμος Αθηναίων δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια. Στείλαμε, όπως οφείλαμε, επιστολή στην ΚΕΔΕ, ζητώντας να συζητηθεί το θέμα στο συνέδριο της Καλαμάτας. Το Προεδρείο δεν ανταποκρίθηκε. Με δεδομένο ότι πολλά από αυτά δεν λειτουργούν, ο Δήμος Αθηναίων, ύστερα από έγγραφες οχλήσεις χωρίς αποτέλεσμα, απέστειλε εξώδικο στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση ζητώντας εξηγήσεις. Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια, ξεκάθαρες ευθύνες και άμεσες απαντήσεις.

Ποιος θα αναλάβει το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων;

Ποιος θα λογοδοτήσει για τις συμβάσεις και τη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων;

Γιατί πραγματοποιούνται συσκέψεις χωρίς ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή των δήμων;

Γιατί η ηγεσία της ΚΕΔΕ σιωπά; Περιμένουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων. Εμείς θα επιμείνουμε με κάθε νόμιμο μέσο».