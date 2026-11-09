Στα άκρα η κόντρα στην ΚΕΔΕ: «Ποια νοθεία; Έχασες 213-111» λέει ο Κυρίζογλου – «Αδιανόητο φιάσκο» ανταπαντά ο Δούκας

«Ήθελαν να περάσει ένα ψήφισμα γρήγορο, το οποίο να είναι ένα λιβάνισμα της κυβέρνησης» υποστήριξε μέσα από τη συχνότητα του Mega o δήμαρχος Αθηναίων αναφερόμενος στην πρόσφατη επεισοδιακή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ

Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, κάνοντας λόγο για «πολιτική και προσωπική συντριβή» στο ετήσιο συνέδριο, που έγινε στην Καλαμάτα. Απαντώντας στις αιτιάσεις περί νοθείας στη ψηφοφορία για το τελικό ψήφισμα, ο κ. Κυρίζογλου κατηγόρησε τον δήμαρχο Αθηναίων για «θλιβερή παρουσία» και προσπάθεια διασυρμού του θεσμού, τονίζοντας πως η πρόταση της διοίκησης υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία 63% έναντι 32,8% της πρότασης Δούκα.

«Με «σκορ 213-111» δεν υπάρχει νοθεία κ. Δούκα. Υπάρχει νίκη της αυτοδιοίκησης και προσωπική πολιτική σας συντριβή. O κ. Δούκας, με αποκλειστική του ευθύνη, προσπάθησε να διασύρει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Οι εικόνες που κάνουν το γύρο των ΜΜΕ, με το δήμαρχο της Αθήνας θλιβερό πρωταγωνιστή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, να ισχυρίζεται αναληθώς ότι δήθεν υπάρχουν καταγγελίες για νοθεία στη διαδικασία ψηφοφορίας για την έγκριση του ψηφίσματος, προσβάλλουν όλους τους αιρετούς που υπηρετούν με ανιδιοτέλεια τον αυτοδιοικητικό θεσμό, αλλά και τους πολίτες.

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν υπήρξε καμία νοθεία. Υπήρξε μια πολιτική συντριβή του κ. Δούκα. Η διοίκηση της ΚΕΔΕ έφερε στο σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης ένα ψήφισμα, που αναδείκνυε τα πραγματικά προβλήματα των δήμων και τις διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης. Σε αντίθεση με τον κ. Δούκα, που είχε ως στόχο την έκδοση ενός ψηφίσματος καταδίκης της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.

Σε μια ανοικτή, δημοκρατική διαδικασία , που διεξήχθη φανερά με ανάταση των χεριών, στην οποία συμμετείχαν 338 σύνεδροι , μεταδιδόταν ζωντανά από το κανάλι της ΚΕΔΕ στο YouTube και η καταμέτρηση των ψήφων γινόταν παρουσία εκπροσώπων όλων των παρατάξεων, η πρόταση ης Διοίκησης της ΚΕΔΕ απέσπασε 213 ψήφους ( ποσοστό 63%). Ενώ του κου Δούκα μόλις 111 ψήφους ( ποσοστό 32,8%).

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Με την υπεύθυνη τους στάση, οι σύνεδροι αποδοκίμασαν έμπρακτα την ανεύθυνη και λαϊκίστικη στάση του κ. Δούκα. Γιατί όταν χάνεις με σκορ 213-111, με 102 ψήφους διαφορά επί 338 ψηφισάντων, δεν μπορείς να μιλάς για νοθεία κ. Δούκα, αλλά για συντριβή. Συντριβή πολιτική αλλά και προσωπική.

Στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Κι αυτούς τους κανόνες οφείλουν να σεβαστούν τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΕΛΑΣ, που έσπευσαν καθαρά για μικροκομματικές σκοπιμότητες , να υιοθετήσουν τους ανακριβείς ισχυρισμούς του κ. Δούκα» ανέφερε ο επικεφαλής της Αυτοδιοικητικής Παράταξης «Σύγχρονοι- Ισχυροί Δήμοι».

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«Επιχείρησε να περάσει βιαστικά ένα ψήφισμα που εξυμνούσε το κυβερνητικό έργο»

Aπαντώντας σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στα όσα έγιναν στην Καλαμάτα επέμεινε στην καταγγελία του λέγοντας ότι ήταν «φιάσκο η ψηφοφορία στη ΚΕΔΕ». Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο κ. Δούκας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η ηγεσία της ΚΕΔΕ επιχείρησε να περάσει βιαστικά ένα ψήφισμα που εξυμνούσε το κυβερνητικό έργο ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού, αποφεύγοντας τις διαφανείς διαδικασίες, καθώς πολλοί δήμαρχοι φοβούνται να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους υπό την απειλή του οικονομικού αποκλεισμού τους από κρατικά κονδύλια.

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«Ήθελαν να περάσει ένα ψήφισμα γρήγορο, το οποίο να είναι ένα λιβάνισμα της κυβέρνησης. Το ψήφισμα του κυρίου Κυρίζογλου αφορούσε στα θετικά βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για την τοπική αυτοδιοίκηση…. Είναι προεκλογική περίοδος και έχουμε την ευκαιρία, όπως και άλλες κοινωνικές ομάδες, να διεκδικήσουμε και να πάρουμε λίγα περισσότερα χρήματα, να φτιάξουμε τα σχολεία μας, να φτιάξουμε δρόμους, πεζοδρόμια», σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «ο Κυρίζογλου αποφάσισε και η ηγεσία της ΚΕΔΕ να κάνει μία, ας το πούμε, ψηφοφορία στα γρήγορα, η οποία κατέληξε σε αυτό το φιάσκο, οφείλουμε να το πούμε, το οποίο δεν τιμάει κανέναν. Διότι μπορεί κανείς να χάνει, να κερδίζει, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τις διαδικασίες και τους συνέδρους. Μπορούμε να κερδίσουμε, να χάνουμε, αλλά με σεβασμό στην πολιτική σύγκρουση».

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Ερωτηθείς γιατί δεν πέρασε η ονομαστική ψηφοφορία απάντησε: «Πολλοί δήμαρχοι φοβούνται. Λένε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση μας δημιουργεί προβλήματα, αλλά φοβόμαστε να αντιπαρατεθούμε γιατί θα μας κόψουν τα προγράμματα. Γι’ αυτό και δεν ήθελαν ονομαστική ψηφοφορία».

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέδειξε τα οξυμένα οικονομικά προβλήματα των δήμων, εστιάζοντας στο υπέρογκο ενεργειακό κόστος, καθώς οι δήμοι πληρώνουν τετραπλάσια τιμή ανά κιλοβατώρα σε σχέση με τη βιομηχανία, αλλά και στο γεγονός ότι το τέλος διαμονής από τον τουρισμό καταλήγει εξολοκλήρου στο κράτος και όχι στις πόλεις.