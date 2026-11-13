Ελλάδα

Πάτρα: Σε σοβαρή κατάσταση το 4 μηνών υποσιτισμένο βρέφος – Έχει δαγκώματα στα πόδια από τρωκτικά

Το βρέφος έχει πλέον αποσωληνωθεί και η υγεία του παρουσιάζει βελτίωση, ενώ οι γονείς ηλικίας 21 και 26 ετών πρόκειται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα

Νεογέννητο βρέφος πόδια
13/11/2026, 09:48
TANEA Newsroom
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Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται από χθες το βράδυ οι γονείς ενός βρέφους τεσσάρων μηνών στην Πάτρα, καθώς κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Το παιδί, που διέμενε σε καταυλισμό, εντοπίστηκε σε κατάσταση υποσιτισμού και έφερε τραύματα στα κάτω άκρα, τα οποία πιθανότατα προκλήθηκαν από δαγκώματα τρωκτικών.

Η πορεία της υγείας του βρέφους

Το αγοράκι διακομίστηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Ρίου, όντας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το βρέφος έχει πλέον αποσωληνωθεί και η υγεία του παρουσιάζει βελτίωση.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να εξεταστεί από δερματολόγους, ώστε να επιβεβαιωθεί η προέλευση των τραυμάτων στα πόδια του που εικάζεται ότι είναι από τρωκτικά.

Οι γονείς, ηλικίας 21 και 26 ετών, πρόκειται να οδηγηθούν εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα.

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