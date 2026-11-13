Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ δίχως τέλος – Στη Γαλλία διέφυγε ο βασικός ύποπτος

Ο 20χρονος άνδρας από τη Νέα Γουινέα που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης φέρεται να έχει διαφύγει στη Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει

Σε ένα θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται πλέον η υπόθεση που αφορά τη δολοφονία της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο. Η σορός της άτυχης κοπέλας εντοπίστηκε από τις Αρχές μέσα σε μια βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να συνθέσουν με ακρίβεια το χρονολόγιο των κινήσεων του θύματος.

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Η έρευνα εστιάζει στο διάστημα από τις 28 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία το θύμα επέστρεψε στην Αθήνα έπειτα από την ολοκλήρωση εργασίας στη Φολέγανδρο, έως και την ημέρα της εύρεσης της σορού της, η οποία εντοπίστηκε στις 8 Νοεμβρίου.

Το θύμα είχε φιλοξενηθεί προσωρινά από τον σύντροφό της σε κατοικία στην περιοχή της Κυψέλης. Ο εν λόγω σύντροφος προέβη στη δήλωση της εξαφάνισής της στις 4 Νοεμβρίου. Η δήλωση αυτή έγινε λίγες ημέρες αφότου η γυναίκα είχε αποχωρήσει από το σπίτι, έχοντας μαζί της μόνο πρόχειρα ρούχα.

Στο επίκεντρο των εν εξελίξει αστυνομικών ερευνών βρίσκεται, ως ο βασικός ύποπτος, ένας 20χρονος άνδρας με καταγωγή από τη Νέα Γουινέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο εν λόγω άνδρας φέρεται να έχει διαφύγει στη Γαλλία. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν ενεργά τα ίχνη των τεσσάρων συγκατοίκων της κοπέλας, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί από το διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν.