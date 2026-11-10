Άγιος Παντελεήμονας: Χωρίς κακώσεις η σορός της 24χρονης που βρέθηκε στη βαλίτσα – Καταθέτει ο φίλος της

Ένα θρίλερ για γερά νεύρα βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άγιο Παντελεήμονα μετά τον τον εντοπισμό της σορού μίας νεαρής γυναίκας μέσα σε βαλίτσα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η 24χρονη, με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο, βρέθηκε μέσα σε μαύρη βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα.

Το θύμα, του οποίου τα πόδια ήταν δεμένα, εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Αλκαμένους. Η έντονη δυσοσμία κινητοποίησε τους περιοίκους που ειδοποίησαν τις αρχές.

Η ταυτοποίησή της πραγματοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από τις 29 Οκτωβρίου από τον φίλο που τη φιλοξενούσε στην Κυψέλη.

Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν εντόπισε εξωτερικές κακώσεις στο σώμα της. Ωστόσο, η αιτία θανάτου παραμένει μέχρι στιγμής απροσδιόριστη, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν εντοπίστηκαν κακώσεις ή εμφανή σημάδια τραυματισμού στο σώμα της.

Από την ιατροδικαστική εκτίμηση, προκύπτει ότι ο θάνατός της τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Η γυναίκα βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα με τα πόδια δεμένα, στοιχείο που προσθέτει νέα ερωτήματα στην υπόθεση και βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Αναμένεται να καταθέσει ο φίλος της

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, αναμένεται να κληθεί για κατάθεση ο φίλος της 24χρονης, ο οποίος είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στα τέλη Οκτωβρίου.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να εντοπιστεί η διαδρομή που ακολούθησε το άτομο ή τα άτομα που μετέφεραν και εγκατέλειψαν τη βαλίτσα στο πεζοδρόμιο.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον τόσο στον εντοπισμό εκείνου που άφησε τη βαλίτσα όσο και στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 24χρονη.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προηγήθηκε του θανάτου της γυναίκας.