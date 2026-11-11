Άγιος Παντελεήμονας: Ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος για τη νεκρή στη βαλίτσα – Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση θανάτου της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να έχει ταυτοποιήσει τον βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της νεαρής γυναίκας, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Πρόκειται για νεαρό άνδρα, ο οποίος φέρεται να ανήκε στον κύκλο γνωριμιών της 24χρονης και έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι έχουν συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες της υπόθεσης, ενώ καθοριστικό ρόλο στις έρευνες φέρεται να διαδραματίζει βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στον βασικό ύποπτο

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι αστυνομικοί εξέτασαν αρχικά έναν άνδρα από το Καμερούν, ο οποίος είχε φιλοξενήσει την 24χρονη κατά την πρώτη νύχτα της παραμονής της στην Αθήνα.

Ωστόσο, από την έρευνα δεν προέκυψε εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου στην υπόθεση.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν σε δύο έως τρεις αλλοδαπούς γνωστούς της νεαρής γυναίκας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο από τα πρόσωπα αυτά αποκλείστηκαν ως ύποπτοι.

Οι έρευνες στράφηκαν στον τρίτο άνδρα, ο οποίος φέρεται να διαμένει κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, οι Αρχές διαθέτουν βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει την εναπόθεση της βαλίτσας στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο άνδρας αναζητείται, προκειμένου να εξεταστεί η φερόμενη εμπλοκή του και να διευκρινιστούν οι συνθήκες θανάτου της 24χρονης.

Το σενάριο του καβγά και τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, οι αστυνομικοί δεν θεωρούν πιθανό ο θάνατος της νεαρής γυναίκας να συνδέεται με χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Αντιθέτως, εξετάζουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε καβγάς μέσα στο σπίτι του υπόπτου και ο θάνατός της να μην ήταν προσχεδιασμένος.

Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός θανάτου δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκε κάταγμα του υοειδούς οστού, εύρημα που μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις στραγγαλισμού.

Το γεγονός αυτό, πάντως, δεν αποκλείει άλλους μηχανισμούς ασφυκτικού θανάτου.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η πρόκληση ασφυξίας με την τοποθέτηση μαξιλαριού στο πρόσωπο της 24χρονης.

Καθοριστικά αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Εργαζόταν σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο

Η 24χρονη, που ονομαζόταν Αραμάτα, είχε έρθει στην Ελλάδα από την Μπουρκίνα Φάσο το 2024, σε ηλικία 22 ετών. Εργαζόταν εποχικά σε τουριστικές επιχειρήσεις νησιών, ενώ το περασμένο καλοκαίρι είχε απασχοληθεί ως καθαρίστρια σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο.

Στις 28 Οκτωβρίου επέστρεψε στην Αθήνα, μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής σεζόν.

Μία ημέρα αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου, χάθηκαν, σύμφωνα με την κατάθεση του συντρόφου της, τα ίχνη της.

Η εξαφάνιση και η καθυστέρηση της δήλωσης στην Αστυνομία

Ο σύντροφός της κατέθεσε ότι την είδε για τελευταία φορά στις 29 Οκτωβρίου, περίπου στις 14:00, στο σπίτι του στην Κυψέλη, όπου τη φιλοξενούσε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, η νεαρή γυναίκα τού είπε ότι θα έβγαινε για καφέ, χωρίς να διευκρινίσει πού θα πήγαινε ή με ποιον θα συναντιόταν. Από εκείνη τη στιγμή, όπως υποστήριξε, δεν είχε ξανά επικοινωνία μαζί της.

Η εξαφάνισή της, ωστόσο, δηλώθηκε στην Αστυνομία έξι ημέρες αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου, όταν ο σύντροφός της προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Η χρονική αυτή απόσταση αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από τον θάνατό της

Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση τοποθετεί τον θάνατο της 24χρονης περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού, δηλαδή γύρω στην 1η Νοεμβρίου.

Εφόσον η εκτίμηση αυτή επιβεβαιωθεί, προκύπτει ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην τελευταία αναφερόμενη συνάντησή της με τον σύντροφό της, στις 29 Οκτωβρίου, και στον πιθανό χρόνο θανάτου.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις της κατά τις ημέρες αυτές, να διαπιστώσουν με ποιους συναντήθηκε και να εντοπίσουν το κινητό της τηλέφωνο.

Παράλληλα, ερευνούν τον κοινωνικό της κύκλο στην Αθήνα, καθώς, σύμφωνα με το Live News, η 24χρονη είχε έρθει μόνη της στην Ελλάδα, χωρίς τους γονείς της.