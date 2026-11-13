Βίντεο – ντοκουμέντο από ληστεία στο Μαρούσι: Η στιγμή που δράστες ρίχνουν ηλικιωμένη στο έδαφος και της αρπάζουν τη χρυσή αλυσίδα

Οι τρεις δράστες διέφυγαν τρέχοντας από το σημείο αμέσως μετά την επίθεση, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα σωριάστηκε στο οδόστρωμα από το δυνατό τράβηγμα της αλυσίδας

Σοκαριστικές εικόνες από την άγρια επίθεση που δέχθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι, το πρωί της Πέμπτης, από τρεις θρασύτατους ληστές που της άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό, φέρνει στο φως βίντεο – ντοκουμέντο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, ενώ η γυναίκα περπατούσε αμέριμνη στον δρόμο. Ξαφνικά, βρέθηκε αντιμέτωπη με τρία άτομα που την προσέγγισαν με σκοπό να της αφαιρέσουν το κόσμημα που φορούσε.

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Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της επίθεσης: ένας από τους τρεις δράστες απλώνει απότομα το χέρι του και αρπάζει με βία τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό της ηλικιωμένης. Από το δυνατό τράβηγμα, η άτυχη γυναίκα έχασε την ισορροπία της και σωριάστηκε στο οδόστρωμα, την ώρα που οι δράστες τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας από το σημείο.