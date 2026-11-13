Ελλάδα

Βίντεο – ντοκουμέντο από ληστεία στο Μαρούσι: Η στιγμή που δράστες ρίχνουν ηλικιωμένη στο έδαφος και της αρπάζουν τη χρυσή αλυσίδα

Οι τρεις δράστες διέφυγαν τρέχοντας από το σημείο αμέσως μετά την επίθεση, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα σωριάστηκε στο οδόστρωμα από το δυνατό τράβηγμα της αλυσίδας

Βίντεο – ντοκουμέντο από ληστεία στο Μαρούσι: Η στιγμή που δράστες ρίχνουν ηλικιωμένη στο έδαφος και της αρπάζουν τη χρυσή αλυσίδα
13/11/2026, 12:28
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Σοκαριστικές εικόνες από την άγρια επίθεση που δέχθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι, το πρωί της Πέμπτης, από τρεις θρασύτατους ληστές που της άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό, φέρνει στο φως βίντεο – ντοκουμέντο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, ενώ η γυναίκα περπατούσε αμέριμνη στον δρόμο. Ξαφνικά, βρέθηκε αντιμέτωπη με τρία άτομα που την προσέγγισαν με σκοπό να της αφαιρέσουν το κόσμημα που φορούσε.

Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της επίθεσης: ένας από τους τρεις δράστες απλώνει απότομα το χέρι του και αρπάζει με βία τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό της ηλικιωμένης. Από το δυνατό τράβηγμα, η άτυχη γυναίκα έχασε την ισορροπία της και σωριάστηκε στο οδόστρωμα, την ώρα που οι δράστες τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας από το σημείο.

Go Deeper

βίντεο - ντοκουμέντο ληστεία Μαρούσι

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Γερμανία: Ευρύτερες αρμοδιότητες στις υπηρεσίες πληροφοριών
  2. Τουρκία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
  3. Το ενεργειακό αδιέξοδο της Γερμανίας απειλεί τη βιομηχανία της

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies