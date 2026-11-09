Μοναστηράκι: Τον ξυλοκόπησαν και του άρπαξαν μέχρι και το καπέλο στο Μετρό – Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια ληστεία

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τρεις νεαροί, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε βίαιη ληστεία σε βάρος 21χρονου στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι. Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας 17χρονος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤ αποτυπώνει τόσο τη στιγμή της επίθεσης όσο και την αστυνομική επιχείρηση που ακολούθησε, με τους αστυνομικούς να καταδιώκουν τους φερόμενους ως δράστες στους διαδρόμους και στις αποβάθρες του σταθμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 17:30. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τρεις νεαροί άνδρες και μία γυναίκα προσέγγισαν τον 21χρονο και του επιτέθηκαν, με σκοπό να του αφαιρέσουν την αλυσίδα που φορούσε και την τσάντα του.

Όταν το θύμα αντιστάθηκε, οι δράστες φέρονται να τον χτύπησαν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές. Στη συνέχεια, του αφαίρεσαν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του και διέφυγαν από το σημείο.

Το ανθρωποκυνηγητό στους διαδρόμους του Μετρό

Στον σταθμό βρίσκονταν αστυνομικοί που συμμετέχουν στο σχέδιο «Αριάδνη». Μετά την υπόδειξη του 21χρονου, κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικοί εντοπίζουν αρχικά έναν από τους φερόμενους ως δράστες στην αποβάθρα. Παράλληλα, δεύτερος αστυνομικός καταδιώκει έναν ακόμη νεαρό στους διαδρόμους του σταθμού και καταφέρνει να τον ακινητοποιήσει και να τον συλλάβει.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντοπίζουν και περνούν χειροπέδες στη γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας από 18 έως 21 ετών, ενώ ο τέταρτος εμπλεκόμενος, ηλικίας 17 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του αυτοφώρου.