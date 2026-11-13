Πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την απομάκρυνση των φασιστικών συμβόλων, παρόλο που διακρίνονται ακόμη σημάδια από την κόκκινη μπογιά που είχε χρησιμοποιηθεί

Το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, το οποίο έχει ανεγερθεί στο σημείο όπου ο αντιφασίστας μουσικός δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, έγινε στόχος βανδαλισμού με φασιστικά σύμβολα.

Η αποκατάσταση του χώρου

Τις τελευταίες ώρες, φωτογραφικό υλικό που αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζει το μνημείο καλυμμένο με τον Κέλτικο Σταυρό, σύμβολο που χρησιμοποιείται διεθνώς από ακροδεξιές, νεοναζιστικές και νεοφασιστικές ομάδες, ενώ στην Ελλάδα συνδέεται με τη Χρυσή Αυγή και συναφείς οργανώσεις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την απομάκρυνση των συμβόλων, παρόλο που διακρίνονται ακόμη σημάδια από την κόκκινη μπογιά που είχε χρησιμοποιηθεί στον βανδαλισμό.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν άγνωστες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Το μνημείο είναι τοποθετημένο στην οδό Παύλου Φύσσα –πρώην Παναγή Τσαλδάρη– στο Κερατσίνι, στον τόπο όπου δολοφονήθηκε ο ακτιβιστής και μουσικός. Υπενθυμίζεται πως η δολοφονία της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 αποτέλεσε την αφετηρία για τη δικαστική δίωξη της Χρυσής Αυγής, η οποία οδήγησε στην καταδίκη της ως εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση.