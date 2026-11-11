Alter Ego Media: Οι κινήσεις που ανοίγουν τον δρόμο για διπλασιασμό της κερδοφορίας

Στο Euronext Mid Cap Conference 2026, η διοίκηση της Alter Ego Media παρουσίασε τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς media και ψυχαγωγίας, τα ισχυρά σημεία του ομίλου και τη στρατηγική του για την επόμενη τριετία

Στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, στο χαρτοφυλάκιο μέσων και περιεχομένου της Alter Ego Media και στις επενδύσεις που διευρύνουν τις πηγές εσόδων του ομίλου στάθηκε η διοίκηση στην παρουσίασή της στο Euronext Mid Cap Conference 2026. Ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Βρέντζος, εκτίμησε ότι οι επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έχουν θέσει τις βάσεις για διπλασιασμό της ενοποιημένης κερδοφορίας μέσα στην επόμενη τριετία.

Μια αγορά 2,2 δισ. ευρώ με περιθώρια συγκέντρωσης

Η ελληνική αγορά μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας βρίσκεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, σε διαφορετική φάση ανάπτυξης από τις πιο ώριμες αγορές της υπόλοιπης Ευρώπης. Το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον στηρίζει τη ζήτηση, με τη διαφημιστική αγορά να καταγράφει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,5% από το 2020.

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Η ισχυρή παρουσία εγχώριων διαφημιζομένων και η ζήτηση για ελληνόφωνο περιεχόμενο περιορίζουν την ανταγωνιστική πίεση από διεθνείς ομίλους, με την ελληνική γλώσσα να λειτουργεί ως φυσικός φραγμός εισόδου. Η αγορά, μεγέθους περίπου 2,2 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία του 2024, παραμένει κατακερματισμένη και η διοίκηση διαβλέπει νέο κύκλο συγκέντρωσης. Η Alter Ego Media εισέρχεται σε αυτόν τον κύκλο με περισσότερα από 20 εμπορικά σήματα, ευρεία πρόσβαση στο κοινό και ιδιόκτητο περιεχόμενο, με αιχμή την ταινιοθήκη του MEGA και το ιστορικό εκδοτικό της αρχείο.

Ισχυρό εξάμηνο και επιβεβαίωση των προβλέψεων

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25,2%, στα 74 εκατ. ευρώ, και το EBITDA κατά 47,4%, στα 25,1 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση απέδωσε την επίδοση στην οργανική ανάπτυξη και στη σταδιακή ενσωμάτωση των εξαγορών, με αφετηρία τις συναλλαγές του δεύτερου εξαμήνου του 2025. Για το σύνολο του 2026 επανέλαβε την πρόβλεψη για αύξηση εσόδων άνω του 20% και EBITDA άνω του 25%.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απόκτηση του 50,1% της More.gr, η οποία συνδέει την ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων με τη δραστηριότητα του ομίλου σε χώρους και παραγωγές εκδηλώσεων, καθώς και στη συμφωνία με τους ομίλους Motor Oil και Antenna για κοινή συνδρομητική πλατφόρμα streaming με βάση το ANT1+. Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ολοκληρώθηκε επίσης η διάθεση των 50,8 εκατ. ευρώ καθαρών κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με το πλάνο που είχε παρουσιαστεί στους επενδυτές.

Η απόσχιση και οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης

Η διοίκηση ανέλυσε τη λογική της απόσχισης της τηλεοπτικής δραστηριότητας στη MEGA Broadcasting και της παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου και εκμετάλλευσης της ταινιοθήκης του MEGA στην Alter Ego Studios, αμφότερες κατά 100% θυγατρικές του ομίλου. Με τη διακριτή οργάνωση των δύο δραστηριοτήτων, η διοίκηση εκτιμά ότι θα αναδειχθεί η αξία της ταινιοθήκης και της παραγωγής περιεχομένου, που μπορεί να αποφέρει έσοδα από τη διανομή και την παραχώρηση δικαιωμάτων σε περισσότερες πλατφόρμες.

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Η στρατηγική της επόμενης τριετίας στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τις έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις, το broadcasting, την παραγωγή περιεχομένου και τη διαχείριση δικαιωμάτων, και τη ζωντανή ψυχαγωγία. Η εκτίμηση του διευθύνοντος συμβούλου για την ισχυρή ανάπτυξη της κερδοφορίας την επόμενη τριετία στηρίζεται στην πλήρη ενσωμάτωση των εξαγορών, στην περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου περιεχομένου, στην ανάπτυξη της ζωντανής ψυχαγωγίας και στην επέκταση στο streaming. Η ζωντανή ψυχαγωγία εκτιμάται ότι μπορεί να συνεισφέρει περίπου το 25% της ενοποιημένης κερδοφορίας στον ορίζοντα της τριετίας. Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει να αξιολογεί νέες εξαγορές με κριτήριο τη δυνατότητά τους να ενισχύσουν την αξία του.

Πηγή: OT.gr