Η σειρά κατέγραψε ποσοστό τηλεθέασης 14,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ στους άνδρες ηλικίας 25-44 το αντίστοιχο ποσοστό άγγιξε το 21%

Η νέα οικογενειακή κωμωδία «Νταντά της Γειτονιάς» ήταν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της τηλεόρασης, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους τηλεθεατές στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ειδικότερα, την «Νταντά της Γειτονιάς» παρακολούθησαν 209.000 τηλεθεατές στο δυναμικό κοινό 18-54 και την έκαναν να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Στο κοινό αυτό κατέγραψε 14,2% και στο σύνολο του κοινού 14,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά είχε υψηλή απήχηση και στους άνδρες 25-44, όπου το ποσοστό τηλεθέασης άγγιξε το 21%.

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MEGA_«ΝΤΑΝΤΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»

Με έξυπνο σενάριο, σύγχρονη αισθητική και ένα εξαιρετικό καστ, η «Νταντά της Γειτονιάς» είναι μια σύγχρονη ιστορία, γεμάτη χιούμορ και ζεστασιά, που μας υπενθυμίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσεις αυτόν, που θα σε οδηγήσει εκεί όπου ανήκεις.