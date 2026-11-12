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Λάκης Λαζόπουλος: «Όλη μέρα να προσέχουμε αν το ιατρείο είναι ιατρείο, αν ο παπάς είναι παπάς»

Ο παρουσιαστής ζήτησε τον έλεγχο όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας πως «ζήτημα είναι 10 να κάνουν κάποιο έργο» ενώ σε αυτές συχνά συμμετέχουν κυβερνητικά στελέχη

Λάκης Λαζόπουλος: «Όλη μέρα να προσέχουμε αν το ιατρείο είναι ιατρείο, αν ο παπάς είναι παπάς»
12/11/2026, 09:27
TANEA Newsroom
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Με αφορμή την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία κατηγορείται για υπεξαίρεση χρημάτων προορισμένων για ασθενή παιδιά, ο Λάκης Λαζόπουλος τοποθετήθηκε κατά την εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της Τετάρτης (11/11).

Προβάλλοντας φωτογραφικό υλικό από τον επικεφαλής της οργάνωσης, όπου ο ίδιος απαθανατίζεται να καπνίζει πούρα, ο παρουσιαστής υπογράμμισε την ανάγκη για κρατικό έλεγχο σε όλες τις αντίστοιχες δομές. «Αυτό που έγινε και με τη ΜΚΟ που άρπαζαν τα λεφτά για τα παιδιά για πούρα και τέτοια. Αυτές οι ΜΚΟ πρέπει να ελεγχθούν όλες νομίζω, γιατί ζήτημα είναι 10 να κάνουν κάποιο έργο» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως σε αυτές συχνά συμμετέχουν κυβερνητικά στελέχη. «Αυτά τα πούρα, άμα κοιτάξουμε, πώς φαίνονται στα στόματα που δεν τα δικαιούνται…» συμπλήρωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Λάκης Λαζόπουλος προέβη σε μια ευρύτερη διαπίστωση για την κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα, αφήνοντας αιχμές: «Όλη μέρα να προσέχουμε αν το ιατρείο είναι ιατρείο, αν ο παπάς είναι παπάς αν ο υπουργός είναι υπουργός, αν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος».

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Αλ Τσαντίρι Νιουζ Λάκης Λαζόπουλος ΜΚΟ

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