«Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη – Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 23:20

Η εκπομπή ερευνά τη δολοφονία πατέρα τεσσάρων κοριτσιών ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, αποκαλύπτοντας το σκοτεινό παρασκήνιο και τις σχέσεις συμφερόντων που κλείνουν στόματα

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη φέρνει στο προσκήνιο ένα ανατριχιαστικό έγκλημα.

Νύχτα τρόμου τον Δεκαπενταύγουστο.

Ανήμερα της Παναγίας, το βράδυ εκείνο βάφτηκε με αίμα.

Το γλέντι που μετατράπηκε σε εφιάλτη για τον πατέρα τεσσάρων κοριτσιών.

Ο μπράβος που δήλωνε θαμώνας, το δολοφονικό χτύπημα και η συγκάλυψη.

Ποιον ενοχλούσε η ποντιακή καταγωγή του;

Ποιος έδωσε την εντολή θανάτου;

Το σκοτεινό παρασκήνιο και οι σχέσεις συμφερόντων που τρομοκρατούν και κλείνουν στόματα.

Ο ασκός του Αιόλου ανοίγει…

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