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«Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη – Στην πρώτη θέση την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

«Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη – Στην πρώτη θέση την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
09/11/2026, 13:17
TANEA Newsroom
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Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης παρέμεινε το «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Για μία ακόμη εβδομάδα, οι τηλεθεατές επέλεξαν την Αγγελική Νικολούλη το βράδυ της Παρασκευής και διατήρησαν την εκπομπή έρευνας του MEGA στην κορυφή με μέσο όρο 19,9% στο σύνολο του κοινού και 14,2% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η απήχηση του «Τούνελ» στις γυναικείες ηλικιακές ομάδες, όπου κατέγραψε ακόμα υψηλότερες επιδόσεις, με το μεγαλύτερο μερίδιο τηλεθέασης να ανεβαίνει στο 32,5%.

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Αγγελική Νικολούλη Φως στο Τούνελ

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