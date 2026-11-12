Το «MEGA Stories» και η Δώρα Αναγνωστοπούλου συναντούν τους ανθρώπους που κατασκευάζουν γλωσσικά μοντέλα, εκπαιδεύουν ρομπότ και δημιουργούν έργα με τη βοήθεια της ΑΙ

Της ζητάμε να γράψει ένα μήνυμα, να δημιουργήσει μια εικόνα, να μεταφράσει ένα κείμενο ή να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση. Η τεχνητή νοημοσύνη έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας πριν ακόμη προλάβουμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί, με ποια δεδομένα εκπαιδεύεται και ποιος ευθύνεται όταν κάνει λάθος. Το «MEGA Stories» και η Δώρα Αναγνωστοπούλου συναντούν τους ανθρώπους που κατασκευάζουν γλωσσικά μοντέλα, εκπαιδεύουν ρομπότ, δημιουργούν έργα με τη βοήθεια της ΑΙ και αναζητούν τρόπους να διακρίνουν το αληθινό από το κατασκευασμένο.

Ο Βασίλης Κατσούρος, διευθυντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», εξηγεί πώς μια μηχανή μαθαίνει να «μιλά» και με ποια δεδομένα τροφοδοτείται. Ο Κώστας Δανιηλίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Ρομποτικής του ίδιου ερευνητικού κέντρου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, παρουσιάζει τα ρομπότ που αναπτύσσει η ομάδα του και δείχνει στην κάμερα τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά σώμα.

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Ο σκηνοθέτης Νίκος Σταμπουλόπουλος και η επιμελήτρια της ανθολογίας «Δεν είμαι ρομπότ», Αρετή Μπουκάλα, μιλούν για τη σχέση της ΑΙ με την τέχνη και τα όρια ανάμεσα στην ανθρώπινη και τη μηχανική δημιουργία. Η Rosie Allimonos, Group Technology & AI Advisor της Alter Ego Media, αναδεικνύει τις αλλαγές που φέρνει η νέα τεχνολογία στα μέσα ενημέρωσης, ενώ ο ερευνητής Νίκος Σαρρής αναλύει πώς κατασκευάζονται και εντοπίζονται τα deepfakes. Μπορούμε ακόμη να εμπιστευόμαστε όσα βλέπουμε;

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, Λίλιαν Μήτρου, μιλά στη Δώρα Αναγνωστοπούλου για την ηθική χρήση της ΑΙ, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αξιοποίησή της στην πολιτική επικοινωνία, ενώ ο δημοσιογράφος δεδομένων του «ΒΗΜΑΤΟΣ», Δημήτρης Ελαφρόπουλος, εξετάζει τον ρόλο που διαδραμάτισε η τεχνητή νοημοσύνη στις πρόσφατες αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

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Μπορεί μια μηχανή να σκεφτεί ή απλώς να προβλέπει την επόμενη λέξη; Μπορεί να δημιουργεί ή απλώς να ανασυνθέτει όσα δημιούργησαν άλλοι; Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εξελιχθεί σε ασύμμετρη απειλή, προσφέροντας σε έναν άνθρωπο ή σε μια μικρή ομάδα τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλη ζημιά μέσω κυβερνοεπιθέσεων και οργανωμένων εκστρατειών παραπληροφόρησης; Ποιος ευθύνεται όταν η ΑΙ μάς παραπλανά και ποιος ελέγχει εκείνους που την κατασκευάζουν και τη χρησιμοποιούν;

Τελικά, εκπαιδεύουμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη ή έχει ήδη αρχίσει εκείνη να εκπαιδεύει εμάς;

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος

Έρευνα: Ηλιάνα Δανέζη, Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Αλεξάνδρα Μπότη

Κινηματογράφηση: No Names Filming Team

Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή

Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου