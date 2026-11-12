Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ οι ισχυροί νοτιάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ μεταφέροντας αφρικανική σκόνη

Έντονες εναλλαγές θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα φέρουν βροχές και καταιγίδες, ενώ παράλληλα οι ισχυροί νοτιάδες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και τη διατήρηση υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να εφιστά την προσοχή κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Μαρουσάκη, οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά που έχουν ήδη σχηματιστεί στην Ιβηρική Χερσόνησο αναμένεται να κινηθούν προς τη χώρα μας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προκαλώντας διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.

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Το σκηνικό θα είναι αντιφατικό, καθώς οι βροχοπτώσεις θα επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά και σταδιακά τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα, την ώρα που στα ανατολικά και τα νότια ο υδράργυρος θα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας την Παρασκευή ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ από σήμερα, Πέμπτη (12/11), ξεκινά και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Για σήμερα, Πέμπτη, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Η εικόνα θα αλλάξει την Παρασκευή, όταν τα φαινόμενα θα ενταθούν στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά θα βρεθούν στο επίκεντρο, με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Πρόκειται για περιοχές που, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

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Την ίδια ημέρα οι νοτιάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να καταγράφονται κυρίως στο Αιγαίο.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες, σηματοδοτώντας την έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών.

Έως και 26 βαθμούς η θερμοκρασία – Πότε έρχεται η πτώση

Την ίδια ώρα, θερμές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά επίπεδα, παρά τις βροχές και τις καταιγίδες. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, τιμές υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή.

Από το Σάββατο, με την επικράτηση των βοριάδων και την απομάκρυνση των διαταραχών προς το ανατολικό Αιγαίο, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί. Η πτώση αναμένεται να συνεχιστεί έως και την Τρίτη, ωστόσο στη συνέχεια προβλέπεται νέος κύκλος βροχοπτώσεων, με αυξημένες θερμοκρασίες και υγρασία.

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Αφρικανική σκόνη: Ποιες περιοχές θα επιβαρυνθούν περισσότερο

Παράλληλα με την αστάθεια, η αφρικανική σκόνη θα κάνει αισθητή την παρουσία της στη χώρα από τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, καθώς οι νότιοι άνεμοι μεταφέρουν αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μεταφορά σκόνης θα επηρεάσει τα περισσότερα τμήματα της Ελλάδας, με το επεισόδιο να παρουσιάζει περαιτέρω ένταση την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένεται να δεχθούν η Δυτική Ελλάδα, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, όπου οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι αυξημένες.

Από το Σάββατο η μεταφορά θα περιοριστεί και οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν.

Στους χάρτες του προγνωστικού μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης κοντά στην επιφάνεια του εδάφους για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 18:00, και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 21:00, ώρα Ελλάδας.