Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί ασφυκτική πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας – Αναστέλλονται οι νέες δεσμεύσεις ισχύος έως το 2027, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τα πραγματικά οφέλη των επενδύσεων.

Η Νορβηγία, μία από τις πλουσιότερες ενεργειακά χώρες της Ευρώπης και σημαντικός παραγωγός υδροηλεκτρικής ενέργειας, αποφάσισε να βάλει προσωρινό φρένο στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων.

Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και οι αυξανόμενες ανάγκες των τεχνολογικών κολοσσών για ηλεκτρική ενέργεια δημιουργούν πλέον σοβαρές πιέσεις στο εθνικό δίκτυο, αναγκάζοντας τις αρχές να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνουν νέες συνδέσεις.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του διαχειριστή του νορβηγικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, Statnett, αναστέλλεται προσωρινά η δυνατότητα νέων δεσμεύσεων ισχύος για κέντρα δεδομένων, μέχρι να καθοριστεί ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο διαχείρισης της αυξανόμενης ζήτησης. Το μέτρο αναμένεται να αρθεί το αργότερο την 1η Αυγούστου 2027.

Η απόφαση δεν σημαίνει ότι η Νορβηγία απαγορεύει συνολικά την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Στόχος είναι να περιοριστεί η συσσώρευση νέων αιτημάτων ηλεκτροδότησης και να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στην οικονομία και στην κοινωνία.

«Θέλουμε κέντρα δεδομένων στη Νορβηγία, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κάθε είδους κέντρο δεδομένων», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιοποίησης Τόργκεϊρ Μίκαελσεν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ελέγχου της ανάπτυξης του κλάδου και επιλογής των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν πραγματικές εθνικές ανάγκες.

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Τα στοιχεία της Statnett αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος. Σήμερα, τα κέντρα δεδομένων που είναι ήδη συνδεδεμένα στο νορβηγικό ηλεκτρικό δίκτυο αντιπροσωπεύουν ισχύ περίπου 800 μεγαβάτ. Ωστόσο, έχουν δεσμευτεί επιπλέον 4.200 μεγαβάτ, ενώ αιτήματα για άλλα 9.100 μεγαβάτ βρίσκονται σε λίστα αναμονής. Παράλληλα, έχουν υποβληθεί πρόσθετες αιτήσεις για 18.000 μεγαβάτ.

Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα, η μέγιστη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος στη Νορβηγία ξεπερνά ελαφρώς τα 25.000 μεγαβάτ. Επομένως, τα αιτήματα των κέντρων δεδομένων αντιστοιχούν σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της σημερινής αιχμής κατανάλωσης, ακόμη και αν δεν υλοποιηθούν όλα τα σχεδιαζόμενα έργα.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια κούρσα επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων συστημάτων απαιτεί τεράστιες υπολογιστικές δυνατότητες, συνεχή ηλεκτροδότηση και αποτελεσματική ψύξη των εγκαταστάσεων. Παρότι το ψυχρό κλίμα της Νορβηγίας περιορίζει τις ενεργειακές ανάγκες ψύξης, δεν αναιρεί τη μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των υπολογιστικών συστημάτων.

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Η χώρα αντιμετωπίζει παράλληλα πιέσεις στην υδροηλεκτρική παραγωγή, γεγονός που ενισχύει τον προβληματισμό για την επάρκεια και τις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μεγάλη εξάρτηση από τους υδάτινους πόρους σημαίνει ότι οι μεταβολές στις βροχοπτώσεις και στα αποθέματα των ταμιευτήρων μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή και το κόστος ενέργειας.

Σημαντική είναι και η κοινωνική διάσταση. Πρόσφατη έκθεση του Νορβηγικού Συμβουλίου Τεχνολογίας επισημαίνει ότι τα κέντρα δεδομένων δημιουργούν σχετικά λίγες μόνιμες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους. Επιπλέον, περίπου το 90% των εγκαταστάσεων ανήκει σε ξένες επιχειρήσεις, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το πόσο μεγάλο μέρος της οικονομικής αξίας παραμένει στη χώρα.

Η απόφαση της Νορβηγίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, όπου προωθούνται επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και ψηφιακές υποδομές. Η ανάπτυξή τους δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά απαιτεί ταυτόχρονα επαρκή ηλεκτρικά δίκτυα, διαθέσιμη ενέργεια και προσεκτικό σχεδιασμό για τη χρήση νερού στις εγκαταστάσεις ψύξης.

Το νορβηγικό παράδειγμα αναδεικνύει ένα από τα σημαντικότερα διλήμματα της ψηφιακής εποχής: πόση ενέργεια και πόσους φυσικούς πόρους μπορεί να διαθέσει μια χώρα στην τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να επιβαρύνει την υπόλοιπη οικονομία και τους καταναλωτές; Ακόμη και σε μια χώρα με ισχυρή υδροηλεκτρική παραγωγή, η απάντηση δεν είναι πλέον αυτονόητη.