Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δουβλίνο: «Καμία συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την Ευρώπη στο τραπέζι»

Ο πρωθυπουργός πρότεινε τη ριζική ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτάρκειας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της οικονομικής αβεβαιότητας των νοικοκυριών

Ξεκάθαρο μήνυμα του πρωθυπουργού που έθεσε ως κόκκινη γραμμή την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στις διαπραγματεύσεις, ζητώντας παράλληλα παγκόσμια εκεχειρία για τη ναυτιλία και ενεργειακή αυτονόμηση.

Η Ευρώπη πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στην Ουκρανία, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της 9ης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο.

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Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο οποίος εξακολουθεί να πληγώνει την καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις πρόσφατες ειρηνευτικές συζητήσεις, αλλά κατέστησε σαφές ότι η απουσία της Ευρώπης από το τραπέζι των αποφάσεων είναι αδιανόητη.

«Δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση για μια μελλοντική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας, όπως τόνισε, το σύνολο των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν και πρέπει να εκπροσωπηθούν, συνεπικουρούμενα από τις ισχυρότερες χώρες της ηπείρου, με τη συγκεκριμένη φόρμουλα συμμετοχής να τίθεται στο επίκεντρο των αυριανών συζητήσεων των ηγετών.

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SOS για Μαύρη Θάλασσα και η διεθνή ναυτιλία

Πέρα από τις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την επίτευξη εκεχειρίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κρίσιμος τομέας της εμπορικής ναυτιλίας. Ως πρωθυπουργός μιας χώρας με ηγετική θέση στην παγκόσμια ναυτιλία, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες απειλούν το παγκόσμιο εμπόριο και την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την πρωτοβουλία που έχει ήδη αναλάβει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για μια παγκόσμια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Το ζήτημα αυτό, όπως υπογράμμισε, αποτελεί θέμα απόλυτης προτεραιότητας για τις διεθνείς επαφές που θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.

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«Αγκάθι» η ακρίβεια

Η συζήτηση των ηγετών στο Δουβλίνο δεν περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε άμεσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την οικονομική αβεβαιότητα που συνεχίζει να ταλανίζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, μια κρίση που επηρεάζει άμεσα την οικονομική ανθεκτικότητα της Γηραιάς Ηπείρου, με τον πρωθυπουργό να αναδεικνύει την ανάγκη για δραστική μείωση του κόστους της ενέργειας.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι πιέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τη ριζική ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτάρκειας. Η Ευρώπη οφείλει να παράγει τη δική της καθαρή ενέργεια και να απεξαρτηθεί από εισαγωγές που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλειά της. Η στρατηγική αυτή αυτονομία, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να επεκταθεί στις κρίσιμες πρώτες ύλες, στις διαστημικές τεχνολογίες, αλλά και στην εγχώρια ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων.

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Η πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο μικροσκόπιο

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί αύριο (13/11) με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη. Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανοίγει μια τόσο εις βάθος συζήτηση για μια τεχνολογία που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα της καθημερινότητας και της οικονομίας.

Αναγνωρίζοντας τις τεράστιες ευκαιρίες που αναδύονται, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις απειλές που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη και χωρίς κανόνες ανάπτυξη των νέων αυτών εργαλείων. Πιστεύει ακράδαντα ότι η Ευρώπη οφείλει να αναλύσει τις προκλήσεις αυτές σε βάθος, διασφαλίζοντας ένα ισορροπημένο πλαίσιο που θα προστατεύει τους πολίτες, επιτρέποντας παράλληλα στην ήπειρο να πρωταγωνιστήσει στις τεχνολογικές εξελίξεις του μέλλοντος.