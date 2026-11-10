Μητσοτάκης: Νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο με το Railway.gov.gr.

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση για την παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr, στο Παλαιό Αμαξοστάσιο Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά - Πελοποννήσου. Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα συστήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Ασφάλεια ελληνικού σιδηροδρόμου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης της ψηφιακής πλατφόρμας Railway.gov.gr, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, τη δυνατότητα παρακολούθησης της ακριβούς θέσης των τρένων σε πραγματικό χρόνο και την ένταξη νέων συρμών στο δίκτυο από τις αρχές του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η νέα πλατφόρμα προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα συστήματα του σιδηροδρομικού δικτύου. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία των επικοινωνιών μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών.

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Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι οι δύο πρώτοι νέοι συρμοί της Hellenic Train έχουν ήδη παραληφθεί και θα ενταχθούν στο δίκτυο από τις αρχές του επόμενου έτους.

«Νομίζω ότι τότε πραγματικά οι χρήστες του ελληνικού σιδηροδρόμου θα αντιληφθούν ότι κάτι εδώ ουσιαστικά έχει αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη Railway.gov.gr, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η δημιουργία της ανταποκρίθηκε στην ανάγκη για ακριβή εικόνα της θέσης κάθε τρένου που κινείται στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Μα καλά, είναι δυνατόν να ξέρω πού είναι ο διανομέας που θα φέρει τον καφέ μου και να μην γνωρίζω πού ακριβώς βρίσκονται τα τρένα τα οποία κινούνται στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο;», ήταν το ερώτημα που έθεσε στους συνεργάτες του.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ανάπτυξη του συστήματος ήταν ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς οι συμβατικές τεχνολογίες γεωεντοπισμού δεν επαρκούν για τον ακριβή προσδιορισμό της σιδηροδρομικής γραμμής στην οποία κινείται ένας συρμός.

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Όπως εξήγησε, χρειάστηκε ακόμη και η εκ νέου χαρτογράφηση του σιδηροδρομικού δικτύου, με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος υψηλής ακρίβειας.

Επεσήμανε ότι η εφαρμογή δεν λειτουργεί μόνο ως εργαλείο εσωτερικού ελέγχου, αλλά δίνει και στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίζουν πού βρίσκεται το τρένο με το οποίο ταξιδεύουν οι δικοί τους άνθρωποι και πότε αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των συνομιλιών μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η συγκεκριμένη δυνατότητα προστέθηκε κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας και ήδη παρουσιάζει «πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα».

«Βλέπετε λοιπόν τι μπορεί να γίνει όταν η τεχνολογία συναντά τον επαγγελματισμό», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία δεν αρκεί από μόνη της, αλλά μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή της κουλτούρας λειτουργίας του σιδηροδρόμου και στην ενίσχυση της απαραίτητης πειθαρχίας.

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Σύγχρονα συστήματα και αποκατάσταση ζημιών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, επισημαίνοντας ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τα συστήματα τηλεδιοίκησης στο σύνολο της βασικής γραμμής της χώρας.

Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών ETCS έχει ήδη εγκατασταθεί τόσο στη γραμμή όσο και στα τρένα και βρίσκεται σε φάση πιστοποίησης.

Ειδική αναφορά έγινε στις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η αποκατάσταση των ζημιών επέβαλε την επανάληψη έργων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, δίνοντας έμφαση στη σημασία της πλήρους απορρόφησης της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η τραγωδία των Τεμπών και η νέα δέσμευση

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις παρεμβάσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο με την τραγωδία των Τεμπών και την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών.

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«Πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να αποκαταστήσουμε την τρωθείσα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού σιδηροδρόμου», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι όσοι βίωσαν από κοντά την τραγωδία των Τεμπών έχουν αναλάβει μια κοινή δέσμευση απέναντι στην κοινωνία: «Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξαναζήσει ποτέ η χώρα μια τέτοια τραγωδία».

Τόνισε ότι, ακόμη και σε προηγμένα σιδηροδρομικά δίκτυα, όπως της Ισπανίας, μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα, με στόχο των νέων τεχνολογιών να είναι ο περιορισμός του ανθρώπινου λάθους και, όπου είναι δυνατόν, η πλήρης αποτροπή του.

Όπως είπε, η λειτουργία επικαλυπτόμενων συστημάτων ασφάλειας καθιστά τον ελληνικό σιδηρόδρομο σημαντικά ασφαλέστερο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τους 26 εφοπλιστές που συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας.

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Επεσήμανε ότι η υλοποίηση του εγχειρήματος απαίτησε συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την υπέρβαση σημαντικών τεχνικών και οργανωτικών δυσκολιών.

Χαρακτήρισε τη διαδικασία ανάπτυξης της πλατφόρμας περισσότερο αντίστοιχη με τη λειτουργία μιας νεοφυούς επιχείρησης, παρά με τις συνήθεις πρακτικές του ελληνικού Δημοσίου.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου σιδηροδρόμου αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ, με κατεβασμένο το κεφάλι πάντα, να τιμήσουμε τη μνήμη, ιδίως αυτών των νέων παιδιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών», ανέφερε.