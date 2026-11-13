Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά στην Αττική Οδό – Aυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό με ακινητοποιημένα οχήματα στο πρωινό δρομολόγιο.

Προβλήματα καταγράφονται στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Mε αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού και καθυστερήσεις έως και 20 λεπτών στην Αττική Οδό ξεκινά η πρωινή έξοδος των οδηγών στο λεκανοπέδιο της Αττικής σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας (ώρα 07:56), τα βασικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην άνοδο παρατηρείται αυξημένη κίνηση από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Λεωφόρο Αχαρνών, ενώ αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται και στο ρεύμα της καθόδου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αντίθετα, ομαλή παραμένει μέχρι στιγμής η εικόνα στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της πρωτεύουσας, όπως στις λεωφόρους Αθηνών-Κορίνθου, Αθηνών-Λαμίας (έως τον κόμβο Καλυφτάκη), Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε Θηβών, Ιερά Οδό, Πέτρου Ράλλη, Πατησίων και Αχαρνών.

Η εικόνα στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 15΄-20΄ στην έξοδο για Λαμία, καθώς και 15΄-20΄ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 13, 2026

Παράλληλα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία, όπως και 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής