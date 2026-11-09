Kίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Με χαμηλές ταχύτητες στην Αττική Οδό, «κολλημένες» Μεσογείων και Συγγρού

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στη Μεσογείων, αλλά και στη λεωφόρο Συγγρού

Δύσκολη είναι η κυκλοφορία το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με τα οχήματα να κινούνται με σημειωτόν σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής, το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, όπου η κυκλοφορία είναι πολύ αυξημένη. Τα σημαντικότερα προβλήματα παρατηρούνται στο τμήμα από το ύψος της Λένορμαν έως και την Αχαρνών, με τους οδηγούς να χρειάζεται να εξοπλιστούν με υπομονή καθώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες.

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Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στη Μεσογείων, αλλά και στη λεωφόρο Συγγρού.

Και στην Αττική Οδό, όμως, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μισή ώρα στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο ενώ μεγάλες αναμονές υπάρχουν και στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής έως τον Κόμβο της Κηφισίας

Καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 20′-25′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 9, 2026