Ελλάδα

Kίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Με χαμηλές ταχύτητες στην Αττική Οδό, «κολλημένες» Μεσογείων και Συγγρού

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στη Μεσογείων, αλλά και στη λεωφόρο Συγγρού

Kίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Με χαμηλές ταχύτητες στην Αττική Οδό, «κολλημένες» Μεσογείων και Συγγρού
09/11/2026, 08:53
TANEA Newsroom
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Δύσκολη  είναι η κυκλοφορία το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με τα οχήματα να κινούνται με σημειωτόν σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής, το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, όπου η κυκλοφορία είναι πολύ αυξημένη. Τα σημαντικότερα προβλήματα παρατηρούνται στο τμήμα από το ύψος της Λένορμαν έως και την Αχαρνών, με τους οδηγούς να χρειάζεται να εξοπλιστούν με υπομονή καθώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στη Μεσογείων, αλλά και στη λεωφόρο Συγγρού.

Και στην Αττική Οδό, όμως, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μισή ώρα στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο ενώ μεγάλες αναμονές υπάρχουν και στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής έως τον Κόμβο της Κηφισίας

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Αττική Οδός ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

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