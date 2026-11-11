Η κυκλοφορία στο τούνελ της Παναγοπούλας διακόπηκε υποχρεωτικά λόγω εισροής φερτών υλικών, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές οχημάτων στον κόμβο Δρεπάνου

Η έντονη βροχόπτωση που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Αιτωλοακαρνανία και τη Ναυπακτία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με κατολισθήσεις, αποκλεισμούς δρόμων, επικίνδυνη άνοδο της στάθμης χειμάρρων και πλημμύρες σε κατοικίες.

Για εκτεταμένες ζημιές στον Δήμο Θέρμου έκανε λόγο ο δήμαρχος, Σπύρος Κωνσταντάρας, με ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή και επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

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Συγκεκριμένα ανέφερε ότι:«Μεγάλες καταστροφές στον Δήμο Θέρμου από την κακοκαιρία. Επιχειρούμε παντού σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλα θα αντιμετωπιστούν. Οι ζημιές σε οικίες, υποδομές και ζωικό κεφάλαιο θα αποκατασταθούν με τη βοήθεια της Πολιτείας».

Στην περιοχή του χειμάρρου Τζάβαρη έχουν σημειωθεί μετακινήσεις φερτών υλικών, ενώ στο σημείο επιχειρούν από νωρίς μηχανήματα έργου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Παράλληλα, η άνοδος της στάθμης των ποταμών οδήγησε στο κλείσιμο των ιρλανδικών διαβάσεων στον Εύηνο, στα Καρελέικα και στο Παλαιοχωράκι.

Την ίδια ώρα, ο ποταμός Μόρνος κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού, με τη ροή του να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Μικρές κατολισθήσεις καταγράφονται επίσης στην ορεινή Ναυπακτία, αλλά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

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Προβλήματα στην Ολυμπία Οδό

Προβλήματα έχουν σημειωθεί και στην Ολυμπία Οδό, όπου από τα ξημερώματα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τούνελ της Παναγοπούλας, λόγω φερτών υλικών που εισήλθαν στο εσωτερικό του από τη συνεχή βροχόπτωση.

Για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η υποχρεωτική εκτροπή της κυκλοφορίας στον κόμβο του Δρεπάνου, με έξοδο στα Σελιανίτικα, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων.

Επίσης, εκτροπή κυκλοφορίας ισχύει και στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο τμήμα μεταξύ Δρεπάνου και Σελιανιτίκων, εξαιτίας λασπορροής στο οδόστρωμα. Παράλληλα, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στο ύψος του κάμπινγκ «Τσόλης».

Σημειώνεται ότι, οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

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Αχαΐα: Κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους και αγροτικές εκτάσεις

Με φερτά υλικά, πέτρες και χώματα καλύφθηκε τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού στο Λαμπίρι Αχαΐας, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Συνεργεία επιχειρούσαν συνεχώς στο σημείο, προκειμένου να απομακρύνουν τα υλικά, να αποκαταστήσουν την ασφάλεια του οδοστρώματος και να αποτρέψουν κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Αίγιο, στις Καμάρες, στον Λόγγο, στην Άκολη και στη Ζήρια, όπου ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν λάσπες, κάδους απορριμμάτων και άλλα φερτά υλικά.

Παράλληλα, η μεγάλη ποσότητα νερού και η μεταφορά λάσπης και φερτών υλικών προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε ελαιώνες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη συγκομιδή της ελιάς.