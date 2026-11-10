Ελλάδα

Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο: Αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 60.000 ευρώ και έκαψαν το όχημα διαφυγής τους

Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο: Αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 60.000 ευρώ και έκαψαν το όχημα διαφυγής τους
10/11/2026, 10:59
TANEA Newsroom
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Διάρρηξη σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της Τρίτης (10.11.2026), με τουλάχιστον τρεις κουκουλοφόρους να αφαιρούν κοσμήματα και αντικείμενα αξίας και στη συνέχεια να διαφεύγουν, πυρπολώντας το όχημα που χρησιμοποίησαν.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, οι δράστες χρησιμοποίησαν ειδικό κόφτη για να παραβιάσουν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας και να εισβάλουν στο εσωτερικό του καταστήματος. Από εκεί αφαίρεσαν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 60.000 ευρώ.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο κοσμηματοπωλείο και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Το όχημα διαφυγής, το οποίο είχε κλαπεί, εντοπίστηκε σε διαφορετικό σημείο, καμένο, καθώς οι δράστες φέρεται να του έβαλαν φωτιά, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστα τόσο το ακριβές ύψος της αξίας των κλοπιμαίων όσο και το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

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ληστεία Ναύπακτος

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