Σύμφωνα με την έρευνα του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ σε δείγμα 1.033 χρηστών, το 80% των εθισμένων νέων υποφέρει από υπνηλία και έντονο άγχος

Η ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία των social media στην καθημερινότητα των παιδιών και των νέων προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στη νοητική και ψυχική τους υγεία. Επιστημονικές έρευνες καταγράφουν πτώση στις γνωστικές επιδόσεις των νεότερων γενεών, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram.

Ανησυχητικά είναι και τα ευρήματα για την Ελλάδα. Σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΠΑ, ένας στους δύο νέους εμφανίζει ενδείξεις εθισμού στο TikTok, ενώ έξι στους δέκα παρουσιάζουν συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης.

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Πόσο επηρεάζουν τελικά τα social media τον εγκέφαλο, τη σκέψη και την ψυχική υγεία των νέων; Η δημοσιογράφος Γιάννα Σουλάκη συζητά με τον Πέτρο Γαλάνη, αναπληρωτή καθηγητή Ερευνητικής Μεθοδολογίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, στο νέο επεισόδιο του Health Talks του Iatropedia.gr.

Δείτε επίσης στο βίντεο τις πιθανές επιπτώσεις των απαγορεύσεων στους ανήλικους από την 1η Ιανουαρίου.

Γιατί η κυβερνητική απαγόρευση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών ίσως φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα;

σε παιδιά κάτω των 15 ετών ίσως φέρει τα αποτελέσματα; Τι έδειξε το πρόσφατο παράδειγμα της Αυστραλίας , πώς τα παιδιά “ξεγέλασαν” τους αλγόριθμους ηλικίας και γιατί το Kids Wallet στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι αρκετό.

, πώς τα παιδιά “ξεγέλασαν” τους αλγόριθμους ηλικίας και γιατί το στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι αρκετό. Γιατί οι σχεδιαστές αυτών των τεχνολογιών κρύβουν τα tablets από τα δικά τους παιδιά και τα αναγκάζουν να επιστρέψουν στα παραδοσιακά βιβλία ;

από τα δικά τους παιδιά και τα αναγκάζουν να επιστρέψουν στα ; Οι αόρατοι κίνδυνοι, οι παιδόφιλοι και οι παγίδες στο δημοφιλές παιχνίδι Roblox.

και οι παγίδες στο δημοφιλές Ο ρόλος των γονιών: Τα δύο βασικά και απολύτως πρακτικά όρια που πρέπει να μπουν σε κάθε σπίτι σήμερα, προκειμένου να προστατευτεί η ψυχική και γνωστική υγεία των παιδιών.

«Το TikTok άλλαξε την ιστορία του διαδικτύου»

Το μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα αποτυπώνεται στην πρόσφατη μελέτη του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, σε δείγμα 1.033 χρηστών.

Ένας στους δύο Έλληνες της γενιάς GenZ (κάτω των 30 ετών) εμφανίζει συμπτώματα κλινικού εθισμού στο TikTok. Οι νέοι περνούν κατά μέσο όρο 4 ώρες τη μέρα στα social media, με τις 2,3 ώρες να καταναλώνονται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Όπως εξηγεί ο Καθηγητής, το TikTok άλλαξε την ιστορία του διαδικτύου. Δεν στηρίζεται στον διάλογο, αλλά σε έναν πανίσχυρο αλγόριθμο:

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«Είναι μακράν το πιο εθιστικό. Διαβάζει στο μυαλό σου ποιο βίντεο θες να δεις μετά από μισή ώρα. Μόλις μπεις, σε αποκωδικοποιεί αμέσως. Οι πλατφόρμες αυτές κυβερνούν τον πλανήτη».

Ο συνδυασμός αυτού του υπερ-εθιστικού αλγορίθμου με το «doomscrolling» (την ατελείωτη ροή βίντεο) εκτινάσσει και τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής έρευνας, ανάμεσα στους εθισμένους χρήστες το 80% υποφέρει από υπνηλία, το 70% βιώνει έντονο άγχος, ενώ το 60% εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης.

Πάμε προς τα πίσω;

Η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης βασιζόταν μέχρι σήμερα σε έναν κανόνα: κάθε γενιά γινόταν γνωστικά πιο ικανή από την προηγούμενη, γεγονός το οποίο έχει περιγραφεί από τους επιστήμονες ως «Φαινόμενο Flynn» (Flynn Effect).

Όπως συμπληρώνει, ωστόσο, ο κ. Γαλάνης, ο κανόνας αυτός πλέον ανατράπηκε. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι επιστήμονες παγκοσμίως καταγράφουν μια γενιά παιδιών με μικρότερο IQ σε σύγκριση με τους γονείς τους. Συγκεκριμένα, σε πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες έχει καταγραφεί επιβράδυνση (Νορβηγικό κέντρο Ragnar Frisch, 2018), ή ακόμη και αναστροφή του φαινομένου Flynn (Πανεπιστήμιο Northwestern, USA, 2023)

Η αιτία, όπως εξηγεί στο νέο επεισόδιο του Health Talks ο κ. Πέτρος Γαλάνης, δεν είναι άλλη από την ψηφιακή «πανδημία» και τις οθόνες, που φαίνεται να σαρώνουν τις γνωστικές τους δεξιότητες.

«Είναι ανατριχιαστικό, γιατί η εξελικτική διαδικασία δείχνει ότι οι εγκέφαλοι προοδεύουν. Εμείς πλέον, αντί να προοδεύουμε, πάμε προς τα πίσω», καταλήγει ο Καθηγητής.