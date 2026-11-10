Κυβέλη Μάρδα για Δημήτρη Πέλκα: «Είχα ακούσει πολλά για ποδοσφαιριστές, έλεγα τι κοινό έχουμε να πούμε;»

Για την προσωπική της ζωή, τη γνωριμία της με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα, αλλά και τις προκλήσεις της καθημερινότητάς τους μίλησε η Κυβέλη Μάρδα, κόρη του πρώην υπουργού Δημήτρη Μάρδα και στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Περιγράφοντας την πρώτη τους επαφή, ανέφερε ότι έγινε τυχαία μέσω κοινής παρέας. «Εγώ τον γνώρισα και δεν ήξερα ποιος είναι. Άκουγα ποδοσφαιριστής και έλεγα τώρα… Είχα ακούσει για τους ποδοσφαιριστές και έλεγα “εγώ έχω σπουδάσει 100 χρόνια τι κοινό μπορεί να έχουμε να συζητήσουμε” και αυτό ήταν λάθος γιατί πέρα από τον Δημήτρη όσα παιδιά έχουμε γνωρίσει είναι εξαιρετικά» συμπλήρωσε.

Η κ. Μάρδα στάθηκε επίσης στην πίεση που δέχονται οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών από τις αντιδράσεις των φιλάθλων στις κακές εμφανίσεις, αλλά και στη στήριξη που λαμβάνει από τον σύζυγό της στην απόφασή της να δραστηριοποιηθεί πολιτικά. Τέλος, αναφέρθηκε στη δυσκολία μιας ενδεχόμενης μεταγραφής στο εξωτερικό, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα απαιτητική για τις συζύγους των αθλητών. Όπως εξήγησε, η αναγκαστική μετακόμιση σε μια ξένη χώρα απαιτεί την προσωρινή αφήγηση της προσωπικής καριέρας και μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά και το καθημερινό περιβάλλον αλλάζει διαρκώς.