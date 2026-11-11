Προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης μιας σπάνιας οφθαλμολογικής πάθησης, που μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδια και μόνιμη απώλεια όρασης, θα φέρουν πλέον τα δημοφιλή φάρμακα για την παχυσαρκία και τον διαβήτη, όπως τα Ozempic, Wegovy, Mounjaro και Zepbound. Οι ειδικοί διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι ο κίνδυνος είναι μικρός και δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σχέση των συγκεκριμένων φαρμάκων με την πάθηση.

Υπό τις εξελίξεις αυτές και δεδομένης της σύγχυσης που έχει προκληθεί στους ασθενείς ο ενδοκρινολόγος – διαβητολόγος και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Σπύρος Σαπουνάς, επιχειρεί με μία δημόσια τοποθέτηση του να δώσει απαντήσεις, καθησυχάζοντας το κοινό.

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«Ως Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος αλλά και ως Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), αισθάνομαι την υποχρέωση να τοποθετηθώ σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις διεθνών ρυθμιστικών αρχών (FDA, EMA/PRAC) που αφορούν τη συσχέτιση των ενέσιμων αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 (όπως η λιραγλουτίδη και η σεμαγλουτίδη) με τη Μη Αρτηριτιδική Πρόσθια Ισχαιμική Οπτική Νευροπάθεια (NAION)», σημειώνει σε ανάρτηση του στο Facebook.

Και συνεχίζει: «Κατανοώ απόλυτα την ανησυχία που δημιουργούν τέτοιες ειδήσεις στους ασθενείς που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα για τη ρύθμιση του διαβήτη ή τη διαχείριση του βάρους τους, γι’ αυτό και επιθυμώ να θέσω τα δεδομένα στη σωστή επιστημονική τους διάσταση. Η NAION αποτελεί μια σπάνια οφθαλμολογική πάθηση του οπτικού νεύρου με ετήσια συχνότητα στον γενικό πληθυσμό μόλις 2,3 έως 10,3 περιστατικά ανά 100.000 άτομα, εμφανιζόμενη κυρίως σε ηλικίες άνω των 50 ετών και σε έδαφος προϋπαρχόντων αγγειακών παραγόντων κινδύνου, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση και η αποφρακτική άπνοια ύπνου. Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (PRAC), αξιολογώντας το σύνολο των διαθέσιμων κλινικών και επιδημιολογικών δεδομένων, κατέληξε στο ότι η NAION συνιστά μια πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι ο απόλυτος κίνδυνος για τον μεμονωμένο ασθενή παραμένει εξαιρετικά χαμηλός, ενώ παράλληλα τα φάρμακα αυτά συνεχίζουν να προσφέρουν τεράστιο και αποδεδειγμένο καρδιομεταβολικό όφελος».

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Ο ίδιος, δε, συμπληρώνει με νόημα ότι οι ασθενείς δεν θα πρέπει να διακόπτουν κατά το δοκούν τη θεραπείας τους, καθώς μια τέτοια απόφαση μπορεί να έχει συνέπειες για την υγεία τους. «Για τους λόγους αυτούς, συνιστώ θερμά στους ασθενείς να μην διακόψουν σε καμία περίπτωση αυτόβουλα την αγωγή τους, καθώς η αιφνίδια διακοπή ενέχει άμεσο κίνδυνο σοβαρής μεταβολικής απορρύθμισης. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε ξαφνική ανεπιθύμητη ενέργεια επικοινωνήστε αμέσως με τον θεράποντα ιατρό σας καθώς η επιβεβαιωμένη διάγνωση NAION επιβάλλει τη διακοπή του φαρμάκου. Παράλληλα, καλώ τους συναδέλφους ιατρούς να συνεχίσουν να αξιολογούν εξατομικευμένα τη σχέση οφέλους-κινδύνου για κάθε ασθενή και να συνδράμουν ενεργά στη φαρμακοεπαγρύπνηση μέσω της υποβολής Κίτρινης Κάρτας».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ανακοίνωσε τα συμπεράσματα αξιολόγησης περιστατικών NAION σε ασθενείς που λάμβαναν φάρμακα GLP-1, λαμβάνοντας υπόψιν και σχετικές μελέτες. Σύμφωνα με αυτά, διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης της σπάνιας πάθησης μεταξύ των χρηστών αυτών των φαρμάκων. Οι επιστήμονες εντούτοις, των αμερικανικών αρχών αναγνωρίζουν ότι η ερμηνεία των δεδομένων αυτών ενέχει υψηλό δείκτη δυσκολίας, δεδομένου ότι παράγοντες όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα αυξάνουν ούτως ή άλλως τον κίνδυνο εμφάνισης της συγκεκριμένης πάθησης.