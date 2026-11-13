Οι Αρχές εντόπισαν στο σπίτι τυο προπονητή 871 παράνομα σκευάσματα και 15.000 ευρώ σε μετρητά, με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως πρόκειται για συμπληρώματα διατροφής

«Είναι δυνατόν να κατηγορούν έναν πατέρα πως δίνει στο παιδί του τέτοιες ουσίες» λέει στο tanea.gr αδερφικός φίλος του Οδυσσέα Δήμα.

Η μεγάλη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών εγκλημάτων σε συνεργασία με τον ΕΟΚΑΝ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, είχε ως αποτέλεσμα την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Η είδηση της σύλληψης του Οδυσσέα Δήμα συγκλόνισε τον χώρο του αθλητισμού που το τελευταίο διάστημα πλήττεται πολύ.

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«Μείναμε έκπληκτοι, δεν το περιμέναμε καθόλου. Εξαίρετος άνθρωπος, οικογειάρχης, χρυσός άνθρωπος. Δεν γνωρίζω τίποτα για όλη αυτή τη δράση που τον κατηγορούν» αναφέρει χαρακτηριστικά στο tanea.gr ο στενός φίλος, για όλα όσα έχουν βγει στο φως τις τελευταίες ώρες.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν 871 παράνομα σκευάσματα και 15.000 ευρώ σε μετρητά. Ο προπονητής ισχυρίστηκε πως πρόκειται για συμπληρώματα διατροφής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο tanea.gr ο φίλος του προπονητή, τα ευρήματα που βρέθηκαν από τις αρχές μέσα στο σπίτι του δεν είναι ύποπτα καθώς υπάρχουν εξηγήσεις γι’ αυτά.

«Για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε τόσος λόγος. Δηλαδή όποιος έχει λεφτά στο σπίτι του σημαίνει πως κάνει εμπορία; Για τα φάρμακα που βρήκαν μπορεί, πιθανόν να ήταν για προσωπική του χρήση. Δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο, μίλησα και με τον αδερφό του είναι πικραμένος, δεν ξέρει τι να κάνει. Έχω στεναχωρηθεί πολύ για τις εξελίξεις αυτές».