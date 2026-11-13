Το νέο Εθνικό Σχέδιο της Καρδιολογικής Εταιρείας για πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιακών νοσημάτων

Το σχέδιο στοχεύει στη μείωση της πρώιμης καρδιαγγειακής θνησιμότητας κατά 25% έως το 2035, καθώς το συνολικό οικονομικό κόστος των νοσημάτων ανέρχεται σε 4,315 δισεκατομμύρια ευρώ

Εθνικό Σχέδιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιολογίας της ΕΚΕ (13–15/11/2026).

Το σχέδιο αυτό εκπονείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EU Safe Hearts Plan, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), και αναμένεται να υποβληθεί σύντομα στο υπουργείο Υγείας.

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Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής για την εκπόνηση του σχεδίου και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Προληπτικής Καρδιολογίας (EAPC), Κωνσταντίνος Δάβος, επισήμανε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου ένας στους τρεις θανάτους και 1,7 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως οφείλονται σε αυτά τα νοσήματα.

Το 80% των καρδιαγγειακών παθήσεων μπορεί να προληφθεί, ωστόσο μόνο το 3% της συνολικής δαπάνης υγείας κατευθύνεται στην πρόληψη. Το Safe Hearts Plan έχει ως στόχο έως το 2035 τη μείωση της πρώιμης καρδιαγγειακής θνησιμότητας κατά 25% σε σύγκριση με το 2022.

Ο καθηγητής Βιοστατιστικής – Επιδημιολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Δημοσθένης Παναγιωτάκος, παρουσίασε κρίσιμα επιδημιολογικά στοιχεία για την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 τα καρδιαγγειακά νοσήματα προκάλεσαν 40.812 θανάτους, δηλαδή σχεδόν έναν στους τρεις, ή έναν θάνατο κάθε 12 λεπτά.

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Την ίδια χρονιά, 8.324 άνθρωποι πέθαναν πρόωρα, ενώ η πρόωρη θνησιμότητα από ισχαιμική καρδιοπάθεια ήταν περίπου 37% υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (42% στους άνδρες). Στη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ, που παρακολουθεί εδώ και 20 χρόνια 3.000 άνδρες και γυναίκες, οι συμμετέχοντες έχασαν κατά μέσο όρο 12,3 έτη ζωής λόγω πρόωρης καρδιαγγειακής νοσηρότητας.

Το συνολικό οικονομικό κόστος των καρδιαγγειακών νοσημάτων στη χώρα ανέρχεται σε 4,315 δισ. ευρώ, ενώ το 23,9% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών.

Το κενό ανάμεσα στη γνώση και τη δράση

Πανελλήνια έρευνα κοινής γνώμης που διεξήγαγε η ΕΚΕ τον Σεπτέμβριο του 2026 ανέδειξε σημαντικά κενά ενημέρωσης. Μόνο το 25,1% των πολιτών γνωρίζει ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου, ενώ το 50,7% θεωρεί λανθασμένα ότι αφορούν κυρίως τους άνδρες.

Παρά το γεγονός ότι το 77,9% έχει κάνει προληπτικό έλεγχο, το 39,9% δεν έχει συζητήσει ποτέ τον καρδιαγγειακό του κίνδυνο με γιατρό. Επιπλέον, τα τρία τέταρτα των πολιτών δεν γνωρίζουν ΚΑΡΠΑ.

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Οι πολίτες θεωρούν την ΕΚΕ βασικό φορέα αξιόπιστης ενημέρωσης και ζητούν εκπαίδευση για την υγεία ήδη από το σχολείο. «Ο πολίτης ξέρει. Αυτό που του λείπει δεν είναι κυρίως η πληροφορία, αλλά το κίνητρο και τα εργαλεία για να πράξει», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΕ, καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Λάμπρος Μιχάλης.

Τρεις πυλώνες και έξι στρατηγικοί άξονες

Το όραμα του σχεδίου είναι μια Ελλάδα με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ισότητα στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα. Το σχέδιο στηρίζεται σε έξι στρατηγικούς άξονες:

– Πρόληψη και προαγωγή της καρδιαγγειακής υγείας από τη σχολική ηλικία, με έμφαση στις ανάγκες των γυναικών.

– Έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση και ολοκληρωμένη φροντίδα, με καθολική εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου στους ενήλικες.

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– Ισότιμη πρόσβαση και αναβάθμιση της καρδιαγγειακής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.

– Διακυβέρνηση, δεδομένα και ψηφιακός μετασχηματισμός, με Εθνικό Παρατηρητήριο Καρδιαγγειακής Υγείας, εθνικά μητρώα διασυνδεδεμένα με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, τηλεϊατρική και τεχνητή νοημοσύνη.

– Εκπαίδευση, έρευνα και συμμετοχή της κοινωνίας, με θεσμοθέτηση της Προληπτικής Καρδιολογίας ως επίσημης εξειδίκευσης ή δομημένης μετεκπαίδευσης και συνεργασία με συλλόγους ασθενών.

– Υλοποίηση, χρηματοδότηση και αξιολόγηση, με εθνικούς δείκτες παρακολούθησης και στρατηγικό στόχο για το 2050 τη μείωση των πρόωρων θανάτων.

«Το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας δεν είναι απλώς ένα ακόμη πρόγραμμα υγείας. Είναι μια μακροπρόθεσμη εθνική επένδυση στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στην αποτελεσματική θεραπεία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΕ, καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Τούτουζας.

Στόχος του σχεδίου είναι να μειωθούν τα πρώτα και τα επαναλαμβανόμενα καρδιαγγειακά συμβάντα, να περιοριστεί η πρόωρη θνησιμότητα, να αυξηθούν τα έτη ζωής με καλή υγεία και χωρίς αναπηρία, και να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην πρόληψη και τη θεραπεία.