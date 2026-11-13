Η υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα επανέφερε στο προσκήνιο τις διαστάσεις του ντόπινγκ στον ελληνικό αθλητισμό - Τι λέει στο tanea.gr ο πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ

Η σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα, με την κατηγορία ότι προμήθευε και χορηγούσε αναβολικές ουσίες σε αθλητές ακόμη και στον ίδιο του τον γιο, προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στη διαρκή μάχη κατά του ντόπινγκ στον ελληνικό αθλητισμό. Μια μάχη που αποτυπώνεται και στους αριθμούς, καθώς περίπου 100 καταγγελίες φτάνουν κάθε χρόνο στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), αποτυπώνοντας τις διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο στον χώρο του αθλητισμού.

Όπως έγραψαν tanea.gr, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο προπονητής Οδυσσέας Δήμας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα σκευάσματα προορίζονταν αποκλειστικά για δική του χρήση και όχι για διακίνηση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται για φάρμακα από την εποχή που ήταν ο ίδιος αθλητής, και τα αποκάλεσε συμπληρώματα διατροφής.

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Oι Αρχές κατέσχεσαν 871 τεμάχια παράνομων σκευασμάτων και ουσιών φαρμακοδιέγερσης, το ποσό των 15.000 ευρώ, 17 αθλητικά δελτία, χειρόγραφες σημειώσεις και μία τηλεφωνική συσκευή.

Έλεγχοι σε γυμναστήρια και σπίτια

Το Τμήμα Έρευνας και Πληροφοριών του ΕΟΚΑΝ συγκεντρώνει 100 καταγγελίες ετησίως τα τελευταία δύο χρόνια, οι οποίες αποτελούν πολύτιμο υλικό για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων ντόπινγκ.

Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Λέων, πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αξιοποιούνται σύγχρονα μέσα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, έχοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των αθλητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και να διασταυρώνει τα στοιχεία, προτού προχωρήσει η οποιαδήποτε διαδικασία.

«Οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται σε συνδυασμό με δεδομένα από το βιολογικό διαβατήριο των αθλητών, την παρακολούθηση των ορμονικών τους τιμών, καθώς και τα ευρήματα του Τμήματος Ελέγχων, που αποτελεί τον βασικό επιχειρησιακό βραχίονα του Οργανισμού» επισημαίνει ο κ. Λέων στο tanea.gr, προσθέτοντας πως:

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«Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη στρατηγική των ελέγχων είναι η ενίσχυση αυτών που ονομάζουμε “αιφνιδιαστικοί”, οι οποίοι πλέον ξεπερνούν το 50% του συνόλου. Κλιμάκια του ΕΟΚΑΝ πραγματοποιούν ελέγχους όχι μόνο σε αθλητικούς χώρους, αλλά και σε γυμναστήρια ή ακόμη και στις κατοικίες, διευρύνοντας το πεδίο εποπτείας πέρα από τις καθιερωμένες αγωνιστικές διοργανώσεις».

Η έρευνα ξεκίνησε από τον 15χρονο γιο του Οδυσσέα Δήμα

Η υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα άρχισε να ξετυλίγεται το 2024, όταν 15χρονος αθλητής της άρσης βαρών εντοπίστηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία έπειτα από έλεγχο σε επίσημο αγώνα. Ο ανήλικος ήταν γιος του Δήμα, ο οποίος εκτελούσε και χρέη προπονητή του, όπως έγραψαν και νωρίτερα tanea.gr.

«Εμείς το 2024 κάναμε έλεγχο στον νεαρό γιο του προπονητή και τον εντοπίσαμε θετικό. Από εκεί και πέρα, η λογική που ακολουθούμε, είναι να μην μένουμε απλά μόνο στην αρχή, αλλά να ακολουθούμε τις διαδρομές και τις πηγές. Μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά, φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Γενικότερα, ένας έλεχγος αποτελεί προϊόν διαδικασιών, είτε τεχνικών θεμάτων, επιδόσεων των αθλητών, είτε μέσω πληροφοριών που φτάνουν στον Οργανισμό μας», αναφέρει ο Γρηγόρης Λέων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πατέρας φέρεται να είχε προμηθεύσει τον γιο του με απαγορευμένες ουσίες. Στο δείγμα ούρων του 15χρονου ανιχνεύθηκε οξανδρολόνη, γνωστή και με την εμπορική ονομασία Anavar, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Επιπλέον, εφεδρίνη είχε εντοπιστεί και σε σκεύασμα που χρησιμοποιούσε ο ανήλικος.

Για την υπόθεση επιβλήθηκε στον Οδυσσέα Δήμα ποινή αποκλεισμού 12 ετών, με ισχύ από τις 27 Μαΐου 2025 έως τις 26 Μαΐου 2037, ενώ στον γιο του επιβλήθηκε αποκλεισμός διάρκειας 10 μηνών. Ωστόσο, το συγκεκριμένο γεγονός δεν αποτέλεσε το τέλος, αλλά την αφετηρία μιας ευρύτερης έρευνας για τη δραστηριότητα του προπονητή και το ενδεχόμενο προμήθειας και χορήγησης απαγορευμένων ουσιών και σε άλλους αθλητές.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης του ανήλικου, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών προχώρησε στην υποβολή καταγγελίας στην Εισαγγελία. Η καταγγελία οδήγησε σε προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέλαβε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

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Δημητρακόπουλος: Δεν είναι αναβολικά αυτές οι ουσίες, δεν έκανε ποτέ διακίνηση

Δήλωση για την υπόθεση της σύλληψης του Οδυσσέα Δήμα έκανε από το δικηγορικό του γραφείο στη Ραγκαβή ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Η δίωξη η οποία ασκήθηκε (σ.σ. στον Οδυσσέα Δήμα) αφορά τον αθλητικό νόμο και είναι σε βαθμό κακουργήματος, διότι φέρεται ότι είχε προμηθευτεί αναβολικά, όπως υπάρχει και ένα πλημμέλημα ότι είχε στην κατοχή του φάρμακα τα οποία πιθανώς ήταν επιβλαβή για την υγεία. Η θέση του Οδυσσέα είναι η εξής: ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και κάποια φάρμακα διότι είχε τεράστιο πρόβλημα υγείας ο Οδυσσέας από την περίοδο που έκανε και αυτός αθλητισμό, από την περίοδο που ήταν και αυτός προπονητής, όπου αυτά τα φάρμακα είναι αν θέλετε ο τρόπος για να αντιμετωπίσει τα σωματικά προβλήματα που έχει ο Οδυσσέας ο Δήμας».

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Σε εκείνο το σημείο ο ποινικολόγος υπογράμμισε ότι «δεν έκανε ποτέ διακίνηση φαρμάκων ή ουσιών αναβολικών. Ο Πύρρος ο Δήμας εδώ και δύο χρόνια δεν είναι καν προπονητής. Παράκληση να σεβαστείτε και τον αδελφό του, να σεβαστείτε επαναλαμβάνω και το όνομα Πύρρος Δήμας. Είναι μια υπόθεση η οποία πιστεύω ότι στο τέλος εάν θα φτάσει στα δικαστήρια το κακούργημα δεν πρόκειται να στοιχειοθετηθεί, διότι έχει και μια προϋπόθεση ο νόμος που λέει ότι ακόμα και αν έχεις αναβολικά, αυτά θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί σε αθλητή ο οποίος συμμετέχει σε αγώνες. Κάτι τέτοιο εδώ δεν υπάρχει. Άρα αντικειμενικά το αδίκημα για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη έχει ρωγμές νομικές».