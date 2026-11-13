Ο τραυματίας δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στα χέρια και στα πόδια από το ζώο, το οποίο του έσκισε τα ρούχα, ενώ ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και αιμορραγούσε

Ένας άνδρας διακομίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, κατόπιν επίθεσης που υπέστη από σκύλο στην περιοχή των Μοιρών στο Ηράκλειο, η οποία είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό του σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε στον άνδρα, σκίζοντας τα ρούχα του και προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα από δαγκωματιές στα χέρια και στα πόδια. Ο τραυματίας, ενώ αιμορραγούσε και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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