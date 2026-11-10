Ελλάδα

Ηράκλειο: Ένταση στη διαμαρτυρία για τη δομή μεταναστών – Κάτοικος ξάπλωσε μπροστά σε αστυνομικό όχημα

Ηράκλειο: Ένταση στη διαμαρτυρία για τη δομή μεταναστών – Κάτοικος ξάπλωσε μπροστά σε αστυνομικό όχημα
10/11/2026, 16:36
TANEA Newsroom
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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου έξω από τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στους Αθανάτους Ηρακλείου, όπου συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή μεταναστών. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις των ΜΑΤ, ενώ ένας κάτοικος ξάπλωσε μπροστά στις ρόδες αστυνομικού οχήματος, επιχειρώντας να εμποδίσει την αποχώρησή του.

Σύμφωβα με το neakriti.gr, κάτοικοι και μέλη της συντονιστικής επιτροπής πραγματοποίησαν νέα κινητοποίηση, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζονται οι εργασίες στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, παρά τις εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες σχετικά με τη λειτουργία της δομής.

Κάτοικος ξάπλωσε μπροστά στις ρόδες αστυνομικού οχήματος

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ένας από τους συγκεντρωμένους ξάπλωσε μπροστά στις ρόδες αστυνομικού οχήματος, προκειμένου να εμποδίσει την αποχώρηση των αστυνομικών από το σημείο.

Ο κάτοικος ζητούσε να δοθεί λύση στο ζήτημα της δομής και αρνούνταν να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα το όχημα να παραμείνει ακινητοποιημένο.

Στο βίντεο που δημοσιεύσε το neakriti.gr καταγράφονται αστυνομικοί και κάτοικοι να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και να τον πείσουν να σηκωθεί.

Έπειτα από σύντομη συνομιλία, το αστυνομικό όχημα κινήθηκε ελαφρώς προς τα πίσω.

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