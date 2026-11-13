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Τεχνικό πρόβλημα με τα εισιτήρια, λίγο πριν το ματς της Εθνικής με την Ολλανδία – Τι συνέβη

Λόγω τεχνικού προβλήματος στη Microsoft, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο άνοιγμα των εισιτηρίων εισόδου ή στάθμευσης που λάβατε μέσω email

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NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

13/11/2026, 16:45
TANEA Newsroom
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Η ενημέρωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της Εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:45) για την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League και σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΠΟ, έχει προκύψει ένα τεχνικό πρόβλημα με τα εισιτήρια των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

«Λόγω τεχνικού προβλήματος στη Microsoft, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο άνοιγμα των εισιτηρίων εισόδου ή στάθμευσης που λάβατε μέσω email.

Το πρόβλημα φαίνεται να υποχωρεί. Παρακαλούμε ελέγξτε αν μπορείτε να ανοίξετε ξανά τα εισιτήριά σας πριν ξεκινήσετε για τη μετακίνησή σας.

Εάν έχετε προωθήσει εισιτήρια σε καλεσμένους ή άλλους παραλήπτες, παρακαλούμε ζητήστε τους να κάνουν και εκείνοι τον σχετικό έλεγχο».

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Nations League Εθνική εισιτήρια ΕΠΟ Ολλανδία

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