Εθνική Ανδρών: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον «τελικό» με την Γεωργία

Η αγορά εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 26ης Νοεμβρίου απαιτεί μόνο ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας, ενώ η είσοδος για παιδιά έως 5 ετών είναι δωρεάν

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής μπάσκετ με την Γεωργία στις 26/11 στο Telekom Center Athens.



Στη διάθεση των φίλων του μπάσκετ τέθηκαν τα εισιτήρια για τον πολύ σημαντικό αγώνα της Εθνικής μπάσκετ με την Γεωργία στις 26/11 στο Telekom Center Athens (20:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Η ελληνική ομάδα έχει ανάγκη τη νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στα τελικά του Κατάρ.

Η ανακοίνωση

Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει για ένα ακόμη σημαντικό ζευγάρι αγώνων στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Γεωργία και την Ισπανία. Ο αγώνας με την Γεωργία θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου εντός των.. τειχών και στο Telekom Center Athens. Από σήμερα μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας δίπλα στην επίσημη αγαπημένη με ένα κλικ ΕΔΩ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αγορά εισιτηρίου απαιτεί μόνο ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας, ενώ δεν είναι απαραίτητη, για αγώνες εθνικών ομάδων, η πιστοποίηση μέσω gov. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 20.00 στο ΟΑΚΑ. Τρεις μέρες αργότερα (29.11, 19.00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στην πόλη Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Η είσοδος για παιδιά έως 5 ετών είναι δωρεάν, ενώ για ενδιαφέρον για τις Premium Suites για την παρακολούθηση του αγώνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο eok-tickets@basket.gr.

Για εισιτήρια ΑμεΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο eok-tickets@basket.gr.

Για οποιαδήποτε απορία οι φίλαθλοι μπορούν να επικοινωνούν με το eok-tickets@basket.gr.

Ραντεβού στο Telekom Center Athens!