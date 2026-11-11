Λιγότερα από 200 εισιτήρια απομένουν για την αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ, ενώ για το παιχνίδι στη Γερμανία ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε 3.300 εισιτήρια που αναμένεται να εξαντληθούν

Η δίψα των φίλων του Παναθηναϊκού για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας δεν γνωρίζει σύνορα, με δύο μεγάλες «πράσινες» εκστρατείες να ετοιμάζονται για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τη Νόρτζελαντ και τη Φράιμπουργκ.

Εντυπωσιακή είναι η ζήτηση για το εκτός έδρας παιχνίδι στη Δανία, καθώς από τα 1.860 εισιτήρια που εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός έχουν απομείνει λιγότερα από 200! Το sold out θεωρείται πλέον θέμα χρόνου, παρότι απομένουν περισσότερες από δύο εβδομάδες μέχρι τη διεξαγωγή της αναμέτρησης για τη League Phase του Conference League.

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Ανάλογος ενθουσιασμός επικρατεί και για το ταξίδι στη Γερμανία, όπου το «Τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ. Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν 3.300 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους, τα οποία αναμένεται να εξαντληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το ενδιαφέρον είναι τεράστιο.