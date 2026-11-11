Αθλητικά Μπάσκετ

Μαχητική εικόνα, αλλά ήττα για την Εθνική Γυναικών στη Σερβία (vid)

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη Β' Προκριματική Φάση του EuroBasket 2027 με την αναμέτρηση στο Βελιγράδι, όπου η Γιάνκοβιτς οδήγησε τις γηπεδούχες στο 23-14 του δεκαλέπτου

Παίκτρια της Εθνικής Ελλάδας με τη μπάλα απέναντι σε αμυντικό της Σερβίας στο παρκέ

FIBA EUROPE CUP 2026-2027 / ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΤΡΕΠΤΣΑ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

11/11/2026, 21:21
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Η Εθνική Γυναικών αντιμετώπισε τη Σερβία στο Βελιγράδι, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 84-74 στην πρεμιέρα της Β’ Προκριματικής Φάσης του EuroBasket 2027. Η Στέλλα Καλτσίδου έκανε το ντεμπούτο της στον πάγκο της ομάδας, αλλά αυτό δεν συνδυάστηκε με νίκη.

Η «γαλανόλευκη» πάλεψε απέναντι σε έναν πραγματικά πολύ δυνατό αντίπαλο, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της στον όμιλο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Εθνική μας ξεκίνησε ανταγωνιστικά και έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι τα μισά της πρώτης περιόδου (10-10), βρίσκοντας λύσεις από τις Φασούλα, Σπανού, Παρκς και Χριστινάκη. Στη συνέχεια, όμως, η Γιάνκοβιτς πήρε… φωτιά για τη Σερβία και οδήγησε τις γηπεδούχες στο 23-14 του δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, οι Σέρβες έτρεξαν ένα γρήγορο σερί και ξέφυγαν μέχρι και με +16 (34-18). Η «γαλανόλευκη» αντέδρασε με τις Παρκς, Καρλάφτη και Φασούλα, ροκανίζοντας τη διαφορά, με δύο βολές της Παρκς στο φινάλε να διαμορφώνουν το 40-31 του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η Σερβία διατήρησε αρχικά μια διαφορά ασφαλείας φτάνοντας μέχρι το 49-35, όμως η Εθνική μας απάντησε ξανά. Με καλάθια από διάφορους πρωταγωνιστές, η «γαλανόλευκη» μείωσε στους εννέα (55-46), ενώ οι πόντοι των Καρλάφτη και Λούκα στο φινάλε «έγραψαν» το 59-51 της τρίτης περιόδου.

Στην τέταρτη περίοδο οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου πίεζαν για να ολοκληρώσουν την μεγάλη ανατροπή, όμως η μεγάλη διαφορά που είχε δημιουργηθεί στα προηγούμενα δεκάλεπτα και η… ασύλληπτη Γιάνκοβιτς δεν επέτρεψαν στην «επίσημη αγαπημένη» να φύγει με το πολυπόθητο διπλό από την Σερβία.

Go Deeper

Eurobasket εθνική γυναικών μπάσκετ Σερβία Στέλλα Καλτσίδου

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Οδηγός της ΑΑΔΕ για αιτήσεις και πληρωμές
  2. Εορτολόγιο: Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου
  3. Μπρούκλιν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 19 τραυματίες μετά από κατάρρευση κτιρίου – Μάχη με το χρόνο για εγκλωβισμένους

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Αθλητικά

Cookies