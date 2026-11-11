Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη Β' Προκριματική Φάση του EuroBasket 2027 με την αναμέτρηση στο Βελιγράδι, όπου η Γιάνκοβιτς οδήγησε τις γηπεδούχες στο 23-14 του δεκαλέπτου

Η Εθνική Γυναικών αντιμετώπισε τη Σερβία στο Βελιγράδι, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 84-74 στην πρεμιέρα της Β’ Προκριματικής Φάσης του EuroBasket 2027. Η Στέλλα Καλτσίδου έκανε το ντεμπούτο της στον πάγκο της ομάδας, αλλά αυτό δεν συνδυάστηκε με νίκη.

Η «γαλανόλευκη» πάλεψε απέναντι σε έναν πραγματικά πολύ δυνατό αντίπαλο, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της στον όμιλο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Εθνική μας ξεκίνησε ανταγωνιστικά και έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι τα μισά της πρώτης περιόδου (10-10), βρίσκοντας λύσεις από τις Φασούλα, Σπανού, Παρκς και Χριστινάκη. Στη συνέχεια, όμως, η Γιάνκοβιτς πήρε… φωτιά για τη Σερβία και οδήγησε τις γηπεδούχες στο 23-14 του δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, οι Σέρβες έτρεξαν ένα γρήγορο σερί και ξέφυγαν μέχρι και με +16 (34-18). Η «γαλανόλευκη» αντέδρασε με τις Παρκς, Καρλάφτη και Φασούλα, ροκανίζοντας τη διαφορά, με δύο βολές της Παρκς στο φινάλε να διαμορφώνουν το 40-31 του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η Σερβία διατήρησε αρχικά μια διαφορά ασφαλείας φτάνοντας μέχρι το 49-35, όμως η Εθνική μας απάντησε ξανά. Με καλάθια από διάφορους πρωταγωνιστές, η «γαλανόλευκη» μείωσε στους εννέα (55-46), ενώ οι πόντοι των Καρλάφτη και Λούκα στο φινάλε «έγραψαν» το 59-51 της τρίτης περιόδου.

Στην τέταρτη περίοδο οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου πίεζαν για να ολοκληρώσουν την μεγάλη ανατροπή, όμως η μεγάλη διαφορά που είχε δημιουργηθεί στα προηγούμενα δεκάλεπτα και η… ασύλληπτη Γιάνκοβιτς δεν επέτρεψαν στην «επίσημη αγαπημένη» να φύγει με το πολυπόθητο διπλό από την Σερβία.