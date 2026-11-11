Live Streaming: Σερβία – Εθνική Γυναικών EuroBasket 2027

Η αναμέτρηση στο Βελιγράδι αποτελεί την πρώτη επίσημη δοκιμασία για την Εθνική Γυναικών υπό τις οδηγίες της Στέλλας Καλτσίδου που κάνει το ντεμπούτο της στον πάγκο

Η Εθνική Γυναικών φιλοξενείται (19:00, ΕΡΤ2) από τη Σερβία στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα της Β’ Προκριματικής Φάσης του EuroBasket 2027.

Σημαντικός αγώνας για την Εθνική Γυναικών, στο ντεμπούτο της Στέλλας Καλτσίδου στον πάγκο. Η «γαλανόλευκη» στοχεύει σε ένα θετικό ξεκίνημα απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο, με τη μετάδοση να είναι προγραμματισμένη στις 19:00 και στην ΕΡΤ2 Σπορ.

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