Αθλητικά Μπάσκετ

Live Streaming: Σερβία – Εθνική Γυναικών EuroBasket 2027

Η αναμέτρηση στο Βελιγράδι αποτελεί την πρώτη επίσημη δοκιμασία για την Εθνική Γυναικών υπό τις οδηγίες της Στέλλας Καλτσίδου που κάνει το ντεμπούτο της στον πάγκο

Ομαδική φωτογραφία της εθνικής ομάδας μπάσκετ γυναικών με μπλε εμφανίσεις στο παρκέ
11/11/2026, 19:20
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Η Εθνική Γυναικών φιλοξενείται (19:00, ΕΡΤ2) από τη Σερβία στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα της Β’ Προκριματικής Φάσης του EuroBasket 2027.

Σημαντικός αγώνας για την Εθνική Γυναικών, στο ντεμπούτο της Στέλλας Καλτσίδου στον πάγκο. Η «γαλανόλευκη» στοχεύει σε ένα θετικό ξεκίνημα απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο, με τη μετάδοση να είναι προγραμματισμένη στις 19:00 και στην ΕΡΤ2 Σπορ.

Go Deeper

Eurobasket εθνική γυναικών μπάσκετ Σερβία Στέλλα Καλτσίδου

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Οδηγός της ΑΑΔΕ για αιτήσεις και πληρωμές
  2. Εορτολόγιο: Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου
  3. Μπρούκλιν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 19 τραυματίες μετά από κατάρρευση κτιρίου – Μάχη με το χρόνο για εγκλωβισμένους

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Μπάσκετ

Cookies