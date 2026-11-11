Με την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan ολοκληρώνεται σήμερα η περίοδος της τριών εβδομάδων αναστολής λειτουργίας, η οποία είχε επιβληθεί εξαιτίας υπόθεσης φοροδιαφυγής.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει μια διέξοδο σε ιδιοκτήτες franchise και εργαζομένους, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί δικαιοδόχοι έχουν υποστεί οικονομικές ζημίες που ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

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Οι τελευταίοι αναμένουν αποζημιώσεις από τη μητρική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθούν δικαστικά οι καταγγελίες σχετικά με κακοδιοίκηση και την ύπαρξη κεντρικού μηχανισμού φοροδιαφυγής.

Μαρτυρίες από την Καλλιθέα

Στο κατάστημα της Καλλιθέας, ο ιδιοκτήτης Γιώργος περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βίωσε ο ίδιος και το προσωπικό του, εκφράζοντας ωστόσο συγκρατημένη αισιοδοξία: «Ήμασταν σε απόγνωση και εμείς και οι εργαζόμενοι. Τώρα έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά και θα επανέλθουμε άμεσα σε μια κανονικότητα. Εντάξει, περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Όλοι πιεστήκαμε πάρα πολύ και εμείς και το προσωπικό μας. Η ζημιά που έχει προκύψει είναι τεράστια, αλλά ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα».

Ο κ. Γιώργος υπογράμμισε τη στήριξη του κοινού, σημειώνοντας: «Δόξα τω Θεώ ο κόσμος μας στηρίζει. Ξέρουν ότι κάνουμε όλοι μεγάλη προσπάθεια. Ακόμα και εμείς οι franchise ούτως ή άλλως δουλεύουμε μέσα στα μαγαζιά μας. Δεν είμαστε επιχειρηματίες, είμαστε υπάλληλοι – επιχειρηματίες και προσπαθούμε για το καλύτερο». Σχετικά με τις αμοιβές, ανέφερε πως το προσωπικό πληρώθηκε κανονικά για τον Οκτώβριο παρά το κλίμα αβεβαιότητας, ενώ διευκρίνισε ότι το σύστημα «κέρασμα» έχει καταργηθεί και οι τιμές παραμένουν προς το παρόν αμετάβλητες.

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Η Νικολέτα, εργαζόμενη στην επιχείρηση για δύο έτη, περιέγραψε την ημέρα της 22ας Οκτωβρίου: «Πέσαμε από τα σύννεφα. Εγώ είχα έρθει για προετοιμασία και απλά φύγαμε. Μας λένε “φεύγετε” και χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Μετά το μάθαμε». Αναφορικά με την επάνοδό της, δήλωσε συγκινημένη: «Ήταν υπέροχο, υπέροχο. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τα αφεντικά μας και μας ενημέρωσαν ότι ξεκινάμε. Εννοείται ότι χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ και είμαστε εδώ. Γιατί είναι κρίμα, ήμαστε τόσος κόσμος χωρίς να ξέρουμε το μέλλον μας, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Και εννοείται ότι αυτές οι είκοσι μέρες που μείναμε πίσω, μας πάει και εμάς πίσω. Όλους, από τον πιο μεγάλο μέχρι τον πιο χαμηλό».