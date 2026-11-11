Pizza Fan: Επαναλειτουργούν 107 καταστήματα μετά από 21 ημέρες – Επιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι

Η επαναλειτουργία των σημείων πώλησης κατέστη εφικτή μετά το ξεκλείδωμα δύο τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης, με στόχο την πλήρη απασχόληση του προσωπικού

Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχονται 107 από τα συνολικά 109 καταστήματα της Pizza Fan, μετά από διακοπή λειτουργίας 21 ημερών και το ξεκλείδωμα δύο τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης.

Περίπου 2.000 εργαζόμενοι αναλαμβάνουν εκ νέου τα καθήκοντά τους, με κύρια επιδίωξη την επαναφορά της πλήρους απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού. Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα 107 σημεία πώλησης επαναλειτουργούν από σήμερα στη 1 το μεσημέρι, εκτελώντας κανονικά παραγγελίες και διανομές.

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Οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετούνται με όλες τις προγενέστερες μεθόδους: μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, της εφαρμογής, τηλεφωνικά ή μέσω συνεργαζόμενων πλατφορμών.

Εξαίρεση αποτελούν δύο καταστήματα που δεν θα ανοίξουν, κατόπιν απόφασης των ιδιοκτητών τους για λόγους που αφορούν προσωπικές επιλογές, μεταξύ των οποίων και η συνταξιοδότηση.

Το προσωπικό των εν λόγω μονάδων προβλέπεται να απορροφηθεί προσωρινά από τη μητρική εταιρεία για τη διασφάλιση της εργασίας τους.

Στόχος παραμένει η επιστροφή όλων των εργαζομένων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ώστε να ξεκαθαρίσει το εργασιακό πλαίσιο και να αντιμετωπιστούν πρακτικές υποδηλωμένης εργασίας.

Επισημαίνεται πως είχαν καταγραφεί αναφορές για εργαζομένους που απασχολούνταν με πλήρες ωράριο, ενώ εμφανίζονταν ως μερικώς απασχολούμενοι, λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών τους εκτός τραπεζικού συστήματος.