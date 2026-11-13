Η ηλιακή ψιχάλα που η Γη την έκανε καταιγίδα: Κάτι απίστευτο συνέβη το 2024

Περίπου το 85% των φορτισμένων σωματιδίων που εντοπίστηκαν γύρω από τη Γη προερχόταν από την ίδια την ατμόσφαιρά της, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Ναγκόγια

Η καταιγίδα ξεκίνησε από τον Ήλιο, όταν ισχυρές εκρήξεις απελευθέρωσαν τεράστιες ποσότητες φορτισμένων σωματιδίων προς τη Γη.

Το φαινόμενο έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο από το εντυπωσιακό σέλας που εμφανίστηκε ακόμη και σε περιοχές όπου σπάνια μπορεί κανείς να το παρατηρήσει.

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Ωστόσο, νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Ναγκόγια στην Ιαπωνία αποκαλύπτει κάτι απρόσμενο: η Γη δεν ήταν απλώς ο αποδέκτης της καταιγίδας, αλλά φαίνεται πως συνέβαλε και στην ενίσχυσή της.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μετρήσεις του ιαπωνικού δορυφόρου Arase και διαπίστωσαν ότι περίπου το 85% των φορτισμένων σωματιδίων που εντοπίστηκαν γύρω από τη Γη προερχόταν από την ίδια την ατμόσφαιρά της και όχι από τον Ήλιο.

Με απλά λόγια, η ανώτερη ατμόσφαιρα απελευθέρωσε σωματίδια τα οποία μετακινήθηκαν στο διάστημα γύρω από τον πλανήτη και συνέβαλαν στην ένταση της μαγνητικής διαταραχής.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης εξασθένησε κατά 40% σε ύψος περίπου 16.000 χιλιομέτρων. Η μέτρηση αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή του διαστήματος και όχι το συνολικό μαγνητικό πεδίο του πλανήτη.

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Η καταιγίδα της 10ης και 11ης Μαΐου 2024 ήταν μία από τις ισχυρότερες των τελευταίων δεκαετιών.

Οι επιπτώσεις τέτοιων φαινομένων δεν περιορίζονται στο εντυπωσιακό θέαμα του σέλαος. Μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία δορυφόρων, τα συστήματα πλοήγησης GPS, τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Η νέα ανακάλυψη θεωρείται σημαντική επειδή μέχρι σήμερα οι επιστήμονες υπολόγιζαν κυρίως τη δραστηριότητα του Ήλιου για να προβλέψουν την ένταση μιας τέτοιας καταιγίδας.

Τώρα προκύπτει ότι πρέπει να εξετάζουν και τι συμβαίνει στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης.

Στόχος των ερευνητών είναι να κατανοήσουν καλύτερα αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορούν στο μέλλον να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ισχυρές ηλιακές καταιγίδες και τους πιθανούς κινδύνους τους για τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές.