Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν υπολογίζει τους τραυματίες Φαν Ντάικ και Μπρόμπεϊ για την αναμέτρηση, ενώ στην ενδεκάδα καταγράφεται η επάνοδος του μέσου Ντε Γιονγκ

Ο Τσάβι κατέληξε στις οριστικές του επιλογές για τη βασική ενδεκάδα της Εθνικής Ολλανδίας ενόψει της αναμέτρησης με την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του UEFA Nations League.

Σημειώνεται πως, παρά τις αρχικές κλήσεις, ο αρχηγός Φαν Ντάικ και ο επιθετικός Μπρόμπεϊ δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμών.

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Εκτός μάχης έχουν τεθεί επίσης ο μέσος Χράφενμπερχ, οι ακραίοι αμυντικοί Χάτο και Φρίμπονγκ, καθώς και ο στόπερ Ακέ. Στον αντίποδα, καταγράφεται η σημαντική επάνοδος του μέσου Ντε Γιονγκ, ενώ μετά από αρκετό διάστημα κλήθηκε και ο αριστερός μπακ Μάατσεν.

Η ενδεκάδα της Ολλανδίας: Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν ντεν Φεν, Τίμπερ, Ντε Γιονγκ, Φέερμαν, Ράιντερς, Σάμερφιλ, Χάκπο, Μάλεν.