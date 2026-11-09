Πλήγμα στην Ολλανδία: Χωρίς Φαν Ντάικ και Μπρόμπεϊ κόντρα σε Ελλάδα και Γερμανία

Με δύο σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί η Ολλανδία στα παιχνίδια με την Ελλάδα και τη Γερμανία για το Nations League, καθώς οι Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Μπράιαν Μπρόμπεϊ τέθηκαν εκτός αποστολής λόγω προβλημάτων φυσικής κατάστασης.

Η ολλανδική ομοσπονδία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (9/11) πως οι δύο ποδοσφαιριστές δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση της Παρασκευής (13/11, 21:45) με την Εθνική Ελλάδας και εκείνη της Δευτέρας (16/11, 21:45) με τη Γερμανία. Έτσι, οι «οράνιε» θα συνεχίσουν με 23 παίκτες.

Σύμφωνα με την KNVB, αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα ετοιμότητας μετά τις υποχρεώσεις τους το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο Φαν Ντάικ αγωνίστηκε σε όλο το ματς της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας (3-1), ενώ ο Μπρόμπεϊ ξεχώρισε στη νίκη της Σάντερλαντ με 1-0 επί της Τσέλσι.

Virgil van Dijk and Brian Brobbey aren’t fit enough to feature in the upcoming Nations League matches. ❌ No replacements will be called up. https://t.co/TB5aTNUcn3 — OnsOranje (@OnsOranje) November 9, 2026

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ έχει συμπληρώσει 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, ενώ ο επιθετικός της Σάντερλαντ μετρά 17 παρουσίες. Ο τελευταίος, μάλιστα, είχε αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών και στην προηγούμενη διακοπή των πρωταθλημάτων.

Ο Τσάβι είχε αναφερθεί πρόσφατα στην κατάστασή του, τονίζοντας: «Ωστόσο, ο Μπρόμπεϊ αισθάνεται καλά. Θα δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται όταν έρθει στην προετοιμασία μας. Πάντως, χθες (Κυριακή) απέναντι στην Τσέλσι πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση».

Τελικά, ο 24χρονος φορ δεν κρίθηκε έτοιμος για την αποστολή. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν κάλεσε αντικαταστάτες, με αποτέλεσμα ούτε οι Μέμφις Ντεπάι και Βουτ Βέγκχορστ, που είχαν μείνει εκτός αρχικών επιλογών, να ενταχθούν στο προπονητικό καμπ.